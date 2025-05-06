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Световцев Максим
|06.05.2025
|Делобанк: популярность оплаты по QR-коду растет, а средний чек снижается – итоги I квартала 2025 года 1
|10.07.2020
|МИнБанк предлагает корпоративным клиентам новые сервисы в системе ДБО 1
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