В проектах VK появилась оплата по QR-коду

Пользователи VK могут оплачивать покупки и сервисы по QR-коду. Это стало возможным благодаря партнерству сервиса VK Pay и Национальной системы платежных карт (операционный платежный и клиринговый центр СБП). Об этом CNews сообщили представители VK.

Оплата по QR-коду появилась в ряде сервисов VK — в «Одноклассниках» и в проектах, в которые интегрирован VK Pay: «Вконтакте», «Мой мир» и частично в «Играх Mail.ru». В дальнейшем список сервисов с возможностью оплаты по QR-коду будет расширяться.

«Оплата по QR-коду удобна и безопасна. Пользовательские данные не передаются третьим лицам, платежи проходят мгновенно. Не нужно набирать номер карты вручную — а значит, на это не тратится время», — сказал директор по финансовым и платежным технологиям VK Андрей Ефимочкин.

«Платежи по QR-коду через СБП набирают все большую популярность у пользователей разных сервисов. Сегодня такую возможность предоставляют своим клиентам уже более 150 банков в своих мобильных приложениях. Уверены, что молодая продвинутая аудитория VK тоже оценит скорость, удобство, безопасность и другие преимущества оплаты с помощью Системы быстрых платежей», — отметил директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников.

Для того чтобы воспользоваться новой опцией в интерфейсе VK Pay, необходимо выбрать СБП, после чего система сформирует QR-код. Если страница открыта на смартфоне, достаточно нажать кнопку перехода к оплате: пользователь будет перенаправлен в приложение своего банка. Сервис автоматически заполнит реквизиты и данные — останется только подтвердить платеж. Если QR-код открыт на ноутбуке или десктопе, его нужно отсканировать камерой смартфона или планшета.

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VK Pay — платежный сервис для выгодного и безопасного шопинга. Входит в экосистему VK. Его клиентами являются более 20 млн человек, которые привязали к сервису более 20 млн карт и совершают свыше 60 млн покупок каждый месяц.

Система быстрых платежей (СБП) — сервис Банка России, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. С помощью СБП можно также оплачивать товары и услуги по QR-коду или платежной ссылке/кнопке. На сегодняшний день участниками СБП стали более 200 кредитных организаций.