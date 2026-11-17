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Axioma-Soft 1С:Страховая компания
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 8
Axioma-Soft и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 9814 5
|Axioma-Soft - Аксиома-Софт 40 4
|Diasoft - Диасофт 1197 3
|Сапран - Сапран Софт - Сапран Консалтинг 69 2
|Esri 176 1
|Esri CIS - Эсри СНГ 93 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5834 1
|ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 131 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 133 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
|МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
|Богачев Евгений 13 2
|Виноградов Сергей 17 2
|Агапова Светлана 7 2
|Коноваленко Максим 2 2
|Породнов Даниил 1 1
|Силин Максим 4 1
|Титов Борис 64 1
|Титчева Мария 1 1
|Римский Александр 5 1
|Лосев Сергей 46 1
|Титов Андрей 5 1
|Григорян Микаел 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169942 2
|Израиль 2881 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.