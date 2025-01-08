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Минобороны РФ Центральный военный округ

Минобороны РФ - Центральный военный округ


08.01.2025 В российскую армию поступили роботы для разминирования «Уран-6» 1
30.10.2024 Начались поставки «невидимого» радиопоглощающего комплекта для российских тяжелых огнеметных систем 1
21.09.2012 «Радиозавод им. А.С. Попова» провел полевые испытания активного ретранслятора цифровых сигналов DSAR+ 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:

МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - Омское производственное объединение 21 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Сплав НПО им. А.Н. Ганичева - Сплав ГНПП 7 1
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Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 284 1
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