«Корус консалтинг» предложила ритейлу платформу ценообразования Competera

ГК «Корус консалтинг» заключила партнерское соглашение с производителем решений для оптимизации ценообразования Competera. Партнерство позволит ИТ-компании расширить продуктовую линейку для клиентов из ритейл-бизнеса, а вендору – получить сильного партнера-эксперта на российском рынке.

«Корус консалтинг» с 2018 года консультирует игроков рынка розничной торговли по оптимизации стратегий ценообразования и увеличению финансовой эффективности бизнеса. Эксперты направления «Ценообразование» реализуют проекты, в которых проводят аудит действующих ценовых стратегий, создают новые методологии ценообразования и внедряются промышленные технологические инструменты для увеличения прибыли и товарооборота.

Созданная в 2014 году, Competera – это ИИ-платформа, помогающая ритейлерам формировать оптимальные цены для любых товаров. Используя передовые технологии машинного обучения в сочетании с доказанными эконометрическими методами, Competera позволяет компаниям поддерживать правильное ценовое восприятие и добиваться видимого роста основных бизнес-показателей уже через 2-4 недели после внедрения. При этом каждая ценовая рекомендация решения основана на более чем 50 факторах и товарных кросс-зависимостях.

«Последовательная реализация стратегии и тактики ценообразования должна поддерживаться мощным ИТ-инструментом, который не только автоматизирует трудоёмкие задачи по операционному управлению ценами, но и обеспечивает оперативную реакцию на изменения спроса на рынке с учетом действий конкурентов. Платформа, которую предлагает Competera, реализует алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения, способных учитывать десятки факторов, влияющих на спрос, и взаимосвязи между ними. Десятки розничных сетей из Европы, России и стран СНГ получили более 3-5% прироста к валовой прибыли от использования инструмента. Объединив экспертный опыт “Корус консалтинг” и технологии Competera, мы помогаем клиентам достигать больших результатов за счет комплексного решения: консалтинг по стратегии и тактике ценообразования с внедрением инструмента управления ценами “под ключ”», – сказал Сергей Воробьев, руководитель направления ценообразования департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».

«Из нашей ежедневной практики могу сказать, что решениям на основе искусственного интеллекта все еще приходится бороться за доверие своих клиентов, в нашем случае – ритейлеров. Но эта борьба становится намного легче и, что важно, эффективнее для самого клиента, как только у вас появляется партнер. Партнер с многолетним успешным опытом консультирования и внедрения разнообразных передовых инструментов в жизнь бизнеса, такой как “Корус консалтинг”. Я верю, что именно синергия наших подходов – стратегического консалтинга и готового инструментария для ритейлера – помогает не просто добиваться результатов, но делать их максимально ощутимыми для бизнеса. Экспертиза, технология, взаимопомощь и доверие между всеми участниками процесса – это и есть формула успешной инновации», – отметил Александр Галкин, CEO платформы ценообразования Competera.