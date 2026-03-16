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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Варламов Алексей

СОБЫТИЯ


16.03.2026 Уйти нельзя остаться: 70% опрошенных российских компаний продолжают использовать софт Atlassian 1
08.11.2023 «К2тех» локализовала CRM-систему производителя пищевых ингредиентов Allwin 1
25.08.2016 ИКТ-инфраструктура международных игр «Дети Азии» в Якутске была поддержана сетями на базе российского телеком-оборудования 1
03.07.2000 7 июля пройдет интернет-ток-шоу "Европейская цивилизация и культура на пороге третьего тысячелетия" 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Варламов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех - K2Tech 354 2
Atlassian 156 1
Eltex - Предприятие Элтекс 273 1
Элтекс Коммуникации 29 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 732 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 107 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Atlassian - Confluence 183 1
Ленер Алексей 3 1
Попцов Олег 1 1
Загайнов Алексей 5 1
Искандер Фазиль 3 1
Чупин Игорь 1 1
Балдын Владимир 2 1
Золотусский Игорь 1 1
Битов Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Европа 24964 2
Ирак - Республика 709 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 134 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 93 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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