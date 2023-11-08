«К2тех» локализовала CRM-систему производителя пищевых ингредиентов Allwin

Компания «К2тех» внедрила отечественную CRM-систему для производителя пищевых ингредиентов Allwin. Менее чем за год разработчики создали единое пространство для бизнес-операций, которое значительно сократило затраты на рутинные задачи, а запуск системы состоялся уже через пару месяцев.

Ранее производитель пищевых ингредиентов входил в состав крупного европейского холдинга и использовал западное ПО. В 2022 г. российский бизнес холдинга выделился в компанию Allwin, которая приняла решение перейти на отечественные системы. Одним из главных запросов стала локализация всего ИТ-контура для сохранения жизненно важных для бизнеса данных. Решить эту задачу помогла команда «К2тех».

«Перед нами стояла амбициозная цель – в сжатые сроки заместить CRM-систему одного из крупнейших производств пищевых ингредиентов в России. Мы решили не просто копировать прошлое решение, а пересмотреть всю его архитектуру с учетом изменений в компании после выхода из холдинга. Провели обследование всех бизнес-процессов и приступили к работе. В итоге мы создали единое пространство, которое автоматизировало рутинные процессы и позволило не только сохранить непрерывность бизнеса, но и значительно сократить внутреннюю коммуникацию между отделами, а также ускорить подготовку необходимой документации», – сказал эксперт направления автоматизации бизнес-процессов «К2тех» Алексей Варламов.

Создание CRM-системы проходило в несколько этапов. «К2тех» совместно с заказчиком оценили объем работ и спроектировали гибкую архитектуру решения. Разработчики определили, как автоматизировать сквозные процессы от старта проекта до коммерциализации продукта. Затем перешли к созданию бэклога и кодингу. Ускорить работу над системой помогли Low-code-решения. Каждый модуль CRM-системы разрабатывался отдельно и мог запускаться сразу по готовности.

Новая CRM значительно ускорила взаимодействие подразделений компании и улучшила уровень SLA по внутренним запросам. Система объединила более 20 тыс. единиц данных о проектах компании в одном хранилище. Для работы с ними разработчики внедрили специальный каталог, запустили MVP по критичным процессам и настроили несколько уровней доступа к данным. Все это помогло унифицировать бизнес-процессы и ускорить работу с клиентами.

«Раньше для управления бизнес-процессами мы использовали несколько разрозненных программ. Решение «К2тех» объединило их в одном рабочем пространстве и оптимизировало временные затраты наших сотрудников. Мы также автоматизировали часть рутинных операций и сделали систему интуитивно понятной пользователю. Это помогло разгрузить наших специалистов и повысить качество работы с клиентами», – отметил менеджер по локализации и изменениям Allwin Игорь Чупин.