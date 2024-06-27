Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения axenix
|

ИИ: быстрый старт или гибкая интеграция? Эксперт Skillfactory раскрывает плюсы и минусы искусственного интеллекта

Внедрение искусственного интеллекта стремительно набирает популярность в различных отраслях, от финансов до здравоохранения. Но как правильно выбрать подход к его использованию? Владимир Васильев, исследователь данных и академический руководитель онлайн-магистратуры Skillfactory и ТГУ «Обработка естественного языка (NLP) в лингвистике и ИT», подклился своими взглядами на плюсы и минусы готовых ИИ-продуктов и систем с интегрированными умными сервисами. Об этом CNews сообщили представители Skillfactory.

Быстрый старт с готовыми ИИ-моделями

По мнению Васильева, использование готовых моделей, таких как ChatGPT, может значительно ускорить процесс создания прототипа или MVP продукта. «Готовые решения позволяют начать работу практически сразу, что особенно важно для стартапов и небольших компаний, стремящихся быстро вывести продукт на рынок», — сказал он. Однако у такого подхода есть и свои минусы. «Зависимость от разработчика модели может привести к ограниченной масштабируемости и рискам, связанным с изменением условий использования или прекращением поддержки модели».

Гибкая интеграция умных сервисов

Интеграция нескольких ИИ-сервисов, по словам эксперта, позволяет создать более гибкое и настраиваемое решение, которое может быть адаптировано под специфические потребности бизнеса. «Этот подход требует значительных усилий по координации и интеграции различных компонентов, что может увеличить затраты и время разработки. Однако конечный результат часто оправдывает вложения, предоставляя более устойчивое и масштабируемое решение», — сказал Васильев.

«Газпром инвест» перенесла систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro
postgrespro

Как выбрать подход?

Васильев подчеркивает, что выбор подхода к внедрению ИИ зависит от конкретных потребностей бизнеса и его готовности к рискам и затратам. «Для некоторых компаний важнее быстрый выход на рынок, и они готовы мириться с ограничениями готовых решений. Другие же предпочитают инвестировать в разработку уникальных систем, которые будут полностью соответствовать их требованиям».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

«Софтлайн» потратила миллиарды, скупая суверенный долг России

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Господству Intel конец? В Китае создан суверенный процессор на уникальной архитектуре, в котором ядер не меньше, чем в мощнейшем Xeon

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Против Крыма развернуты массированные DDoS-атаки

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024