Венчурные инвесторы вкладываются в «полностью цифровые аватары», неотличимые от людей

Создатель цифровых «инфлюэнсеров» получил $7 млн от венчурных инвесторов, хотя ниша для его продуктов еще не определена. Прежние успехи сочли достаточным залогом.



Куда пристроить аватар

Компания AvatarOS привлекла $7 млн инвестиций на создание «виртуальных инфлюэнсеров» с «персонализированныим характеристиками». То есть, речь идет о создании цифровых аватаров на базе искусственного интеллекта.

Такие уже существуют и, как утверждается в материале TechCrunch, пользуются определенной популярностью, как, например, Lil Miquela и Amelia 2.0, которых разработал основатель AvatarOS Айзек Брэтцел (Isaac Bratzel). Правда, эти «инфлюэнсеры» были созданы для других компаний.

Инвестированием в AvatarOS занимаются такие структуры, как M13 (в частности, партнер и руководитель стратегического направления компании Латиф Перача (Latif Peracha)) при участии Andreessen Horowitz Games Fund, HF0, Valia Ventures и Mento VC.

Сгенерировано с помощью Fusionbrain AI Компания AvatarOS получила 37 млн инвестиций на создание платформы «полностью виртуальных инфлюенсеров»

И инвесторы, и создатель AvatarOS признают, что пока еще не нашли готовой продуктовой ниши для будущих аватаров. Однако, учитывая успешный опыт Брэтцела, инвесторы готовы поддержать его даже на этом этапе.

По аналогии со спамом

По словам самого Брэтцела, AvatarOS планирует заниматься разработкой высокоуровневых аватаров в трехмерном пространстве, а не заниматься генерацией дешевого контента.

«Одной из очевидных параллелей является спам. Когда контент легко создавать, он начинает множиться повсюду, и тогда у вас возникает потребность дифференцироваться от перенасыщенности контентом. В мире аватаров мы хотим занять именно такую область», — заявил Брэтцел изданию TechCrunch, отметив, что предметом разработки будут сами аватары, а не проекты их использующие.

Его прежние творения выглядят почти как люди, и не зная заранее, что это цифровые изображения, распознать их не так просто.

На текущем этапе компания предоставляет участникам бета-тестирования уже разработанные аватары и сравнительно простые API, которые можно использовать для интеграции цифровых аватаров в свои сетевые площадки, подключения больших лингвистических моделей к ним и изменений ракурса.

Для отдельных клиентов разрабатываются аватары под заказ, а также инструментарий для их создания и анимации - так, чтобы аватары двигались как люди, и каждый - совершенно по-разному.

Уникальность и жизнеподобие анимации будет обеспечивать искусственный интеллект: компания разрабатывает «деформатор» на базе технологий машинного обучения.

«Попытки использовать цифровые аватары для различных бизнес-нужд предпринимались с начала столетия неоднократно, но пока так и не стали мейнстримом, оставаясь, в лучшем случае, развлекательным элементом», — отмечает Дмитрий Гвоздев генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». «Генеративный ИИ может изменить эту ситуацию через какое-то время, но, скорее всего, полностью цифровые персонажи не сразу выйдут за рамки все того же развлекательного и маркетингового контента».

С точки зрения эксперта, главный вопрос, на который разработчикам подобных инструментов предстоит ответить, это зачем в принципе такие цифровые личности нужны для практического бизнеса.