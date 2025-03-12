Разделы

|

Венчурные инвесторы вкладываются в «полностью цифровые аватары», неотличимые от людей

Создатель цифровых «инфлюэнсеров» получил $7 млн от венчурных инвесторов, хотя ниша для его продуктов еще не определена. Прежние успехи сочли достаточным залогом.

Куда пристроить аватар

Компания AvatarOS привлекла $7 млн инвестиций на создание «виртуальных инфлюэнсеров» с «персонализированныим характеристиками». То есть, речь идет о создании цифровых аватаров на базе искусственного интеллекта.

Такие уже существуют и, как утверждается в материале TechCrunch, пользуются определенной популярностью, как, например, Lil Miquela и Amelia 2.0, которых разработал основатель AvatarOS Айзек Брэтцел (Isaac Bratzel). Правда, эти «инфлюэнсеры» были созданы для других компаний.

Инвестированием в AvatarOS занимаются такие структуры, как M13 (в частности, партнер и руководитель стратегического направления компании Латиф Перача (Latif Peracha)) при участии Andreessen Horowitz Games Fund, HF0, Valia Ventures и Mento VC.

av700.png

Сгенерировано с помощью Fusionbrain AI
Компания AvatarOS получила 37 млн инвестиций на создание платформы «полностью виртуальных инфлюенсеров»

И инвесторы, и создатель AvatarOS признают, что пока еще не нашли готовой продуктовой ниши для будущих аватаров. Однако, учитывая успешный опыт Брэтцела, инвесторы готовы поддержать его даже на этом этапе.

По аналогии со спамом

По словам самого Брэтцела, AvatarOS планирует заниматься разработкой высокоуровневых аватаров в трехмерном пространстве, а не заниматься генерацией дешевого контента.

«Одной из очевидных параллелей является спам. Когда контент легко создавать, он начинает множиться повсюду, и тогда у вас возникает потребность дифференцироваться от перенасыщенности контентом. В мире аватаров мы хотим занять именно такую область», — заявил Брэтцел изданию TechCrunch, отметив, что предметом разработки будут сами аватары, а не проекты их использующие.

Его прежние творения выглядят почти как люди, и не зная заранее, что это цифровые изображения, распознать их не так просто.

На текущем этапе компания предоставляет участникам бета-тестирования уже разработанные аватары и сравнительно простые API, которые можно использовать для интеграции цифровых аватаров в свои сетевые площадки, подключения больших лингвистических моделей к ним и изменений ракурса.

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме
Телеком

Для отдельных клиентов разрабатываются аватары под заказ, а также инструментарий для их создания и анимации - так, чтобы аватары двигались как люди, и каждый - совершенно по-разному.

Уникальность и жизнеподобие анимации будет обеспечивать искусственный интеллект: компания разрабатывает «деформатор» на базе технологий машинного обучения.

«Попытки использовать цифровые аватары для различных бизнес-нужд предпринимались с начала столетия неоднократно, но пока так и не стали мейнстримом, оставаясь, в лучшем случае, развлекательным элементом», — отмечает Дмитрий Гвоздев генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». «Генеративный ИИ может изменить эту ситуацию через какое-то время, но, скорее всего, полностью цифровые персонажи не сразу выйдут за рамки все того же развлекательного и маркетингового контента».

С точки зрения эксперта, главный вопрос, на который разработчикам подобных инструментов предстоит ответить, это зачем в принципе такие цифровые личности нужны для практического бизнеса.

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать NGFW: 10 шагов – от идеи до внедрения

Один из крупнейших электросетевых холдингов в мире меняет PostgreSQL на другую СУБД

Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы

В России вводится принудительная маркировка электроники. Это ударит по iPhone и Samsung, но только по поддельным

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме

Мошенники убивают рынок жестких дисков. Они научились идеально маскировать подержанные HDD под новые. Покупатели сильно рискуют

Конференции

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще