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Intheme Lab разработала систему управления логистикой IT Vectura Platform

Intheme Lab сообщила о запуске линейки решений для управления транспортной, складской и внутренней логистикой IT Vectura Platform. В платформе объединен 15-летний опыт работы с крупнейшими предприятиями РФ и СНГ, такими как ПГК, «М.видео», «Северсталь», «Яндекс», «Сибур», «Фосагро», «Мираторг».

Разработанная система представлена в двух форматах поставки ПО: on-premise и cloud (SaaS). К преимуществам IT Vectura Platform разработчик отнесит использование технологии Fast Delivery, благодаря которой автоматизированные решения можно развернуть за 14 дней: в течение двух недель специалисты проводят HLD-анализ процессов логистики заказчика, подготавливая карту процессов и реестр потенциальных точек применимости и оптимизации.

Более того, разработчики отмечают высокую адаптивность продукта, которая обеспечивается модульной микросервисной архитектурой решений линейки IT Vectura Platform: клиент сам определяет набор требующихся функций, в то время как бизнес-аналитики компании помогают определить этот набор из постоянно обновляемой технологической карты и обеспечивают сопровождение клиента на всех этапах реализации и эксплуатации внедряемого ПО.

Инструмент формирования динамической отчетности DashBoard Cockpit отображает всю необходимую информацию о логистических процессах организации в едином окне с возможностью тонкой настройки «под пользователя».

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«Вопрос управления транспортной логистикой в современных условиях остается по-прежнему открытым: российские компании продолжают искать выход из сложившейся ситуации, связанной с уходом крупнейших интеграторов и вендоров автоматизированных решений для управления предприятиями, изменениями цепочек поставок. Сейчас заказчики находятся в поиске качественных отечественных решений для комплексного управления логистикой, и наш продукт закрывает эту потребность бизнеса: продукты IT Vectura Platform автоматизируют процессы внутренней и внешней логистики экспедиторов и грузоотправителей, сокращают операционные затраты, повышают качество сервиса и формируют единое цифровое пространство логистики», – отметил Дмитрий Матюков, директор по развитию решения IT Vectura Platform.

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