Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188372
ИКТ 14579
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81443
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Intheme Lab IT Vectura Platform ИТ Вектура

Intheme Lab - IT Vectura Platform - ИТ Вектура

«ИТ Вектура» — российский разработчик ИТ-решений для управления и оптимизации логистических бизнес-процессов. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.12.2025 «Юникон Бизнес Солюшнс» и «ИТ Вектура» объявляют о стратегическом партнерстве для цифровой трансформации логистики 2
30.05.2025 «Интем Лаб» внедрила IT Vectura TMS в «Оренбургвторчермет» 1
14.03.2023 Intheme Lab разработала систему управления логистикой IT Vectura Platform 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Intheme Lab и организации, системы, технологии, персоны:

Intheme Lab - Интем Лаб 3 1
Yandex - Яндекс 8512 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 38 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ФосАгро 153 1
Северсталь ПАО - Severstal 564 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 501 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2712 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 324 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1007 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2864 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 1
Матюков Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще