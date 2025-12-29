«Юникон Бизнес Солюшнс» и «ИТ Вектура» объявляют о стратегическом партнерстве для цифровой трансформации логистики

Разработчик логистического ПО «ИТ Вектура» и консалтинговая компания «Юникон Бизнес Солюшнс» объявляют о заключении стратегического партнерского соглашения, нацеленного на создание комплексных отраслевых решений для полной цифровой трансформации логистики и управления цепями поставок в России. Первыми совместными проектами будут разработка и внедрение продуктов для крупных игроков рынка FMCG и промышленного сектора. Об этом CNews сообщили представители «Юникон Бизнес Солюшнс».

Основой для сотрудничества станут уникальные компетенции каждого из партнеров. «ИТ Вектура» как разработчик полного цикла решений для цифровой логистики предоставляет платформу Vectura Framework для управления транспортом (TMS), складом (WMS), складским двором (YMS) и терминальными операциями (TOS), а «Юникон Бизнес Солюшнс» обеспечивает экспертизу в области бизнес-консалтинга, управленческого учета и реализации проектов ИТ-трансформации в ключевых отраслях промышленности.

Ключевыми направлениями совместной работы станут: расширение продуктового портфеля за счет совместной разработки и вывода на рынок готовых отраслевых решений «под ключ»; обмен компетенциями, который позволит интегрировать методологии бизнес-анализа и проектного управления от «Юникон Бизнес Солюшнс» с ИT-архитектурой и функциональными возможностями платформы «ИТ Вектура»; совместная реализация проектов цифровизации логистических процессов, сочетающих технологически зрелые продукты и лучшие практики их внедрения.

Андрей Воробьев, старший директор «Юникон Бизнес Солюшнс»: «Сегодня цифровизация логистики — это необходимое условие конкурентоспособности. Мы видим растущий спрос со стороны клиентов на комплексные решения, которые закрывают все аспекты: от стратегии и оптимизации процессов до их автоматизации в едином контуре, и полагаем, что наш многолетний опыт цифровизации логистических процессов в крупнейших российских компаниях в сочетании с возможностями платформы «ИТ Вектура» позволит предлагать заказчикам по-настоящему трансформационные решения».

Михаил Игошин, генеральный директор «ИТ Вектура»: «Для нас партнерство с «Юникон Бизнес Солюшнс» — это закономерный шаг в развитии. Мы создали технологически совершенную платформу, которая доказала свою эффективность. Теперь, объединив усилия с лидером в области консалтинга, мы сможем предлагать рынку не просто ПО, а гарантированный бизнес-результат. Эксперты «Юникон Бизнес Солюшнс» помогут клиентам максимально использовать потенциал наших решений для достижения стратегических целей».