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«Интем Лаб» внедрила IT Vectura TMS в «Оренбургвторчермет»

«Интем Лаб» объявила об успешном внедрении системы взаимоотношений с поставщиками лома на базе современной российской платформы IT Vectura TMS.

Основным катализатором внедрения решения TMS являлся трудоемкий процесс сопоставления планов поставок лома на основании согласованных заявок от поставщиков лома с фактическими данными исполнения поставок из различных источников: ЭТРАН и дислокация вагонов для Ж/Д поставок и информация от перевозчиков/грузоотправителей для авто поставок.

Непосредственно процесс формирования планов поставок в ручном режиме не позволял в каждый момент времени оценивать уже согласованные объемы и принимать оперативные решения по утверждению поступающих заявок.

Отсутствовала удобная система планирования и последующего исполнения распределения объемов между различными собственниками подвижного состава.

Внедрение системы позволило создать удобную площадку для подачи и согласования заявок на продажу лома, упростить коммуникации и отладить информирование о статусе поставок лома.

Настроена и отлажена процедура приглашения поставщиков лома на площадку «ЛомСервис» и процесс работы в личном кабинете поставщика, который включает как возможность подачи и отслеживания процесса согласования заявок, так и возможность контроля исполнения поставок по принятым заявкам.

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Цифровизация

Были автоматизированы наиболее трудоемкие процессы в работе логистического подразделения: планирование поставок, распределение объемов потребности в подвижном составе между провайдерами и сопоставления плановых поставок с данными ЭТРАН и дислокации, загрузка Ж/Д Накладных, а также реализована необходимая оперативная отчетность.

Внедрение системы осуществляла компания-интегратор «Интем Лаб» совместно с экспертами «ИТ Вектура». Для успешной реализации проекта команда исполнителя использовала практический подход, заключавшийся в максимальном погружении специалистов компании-заказчика в специфику системы с первых дней проекта.

В ходе всего проекта происходило обучение, передача компетенций по продукту, что позволило создать внутренний центр компетенций на стороне заказчика, способный принять на себя решение оперативных задач и обучения конечных пользователей.

В результате заказчик получил мощную и современную систему, полностью соответствующую изначальным требованиям, и существенно упрощающую работу ответственным сотрудникам.

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