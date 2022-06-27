«1С-Рарус» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты в международной компании «Келлогг рус»

«1С-Рарус» автоматизировал управление персоналом, расчет зарплаты и формирование отчетности в «Келлогг рус» на базе решения «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП». В результате проекта оптимизированы текущие бизнес-процессы компании, снижены затраты на поддержку, обновление и развитие системы кадрового учета, реализована интеграция с внешними глобальными и локальными системами. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«Келлогг» — международная компания по производству готовых завтраков, кондитерских изделий и соленых снеков, основанная в 1906 г. На российский рынок «Келлогг рус» вышла в 2008 г. Производителю принадлежат бренды: «Любятово», Pringles, Kellogg’s EXTRA, Krave, Dinosaurs и Unicorn. Штат российского подразделения насчитывает около 1500 сотрудников.

До проекта для ведения кадрового учета и расчета заработной платы в компании использовалось стороннее решение, которое на протяжении последних лет не обновлялось и не развивалось вендором. У заказчика возникали сложности с поддержкой системы и отражением в ней изменений российского законодательства, связанных с кадровым учетом, формированием и сдачей отчетности. Процессы подготовки и предоставления отчетности, ведение табелей учета рабочего времени и кадровое делопроизводство были трудоемкими.

Для исправления ситуации заказчиком было принято решение автоматизировать управление персоналом, расчет зарплаты и формирование отчетности на базе решения «1С:Зарплата и Управление Персоналом». Конфигурация была выбрана по причине полного соответствия законодательству России, возможности развития и своевременного обновления, а также наличия опыта работы с программой у сотрудников. Исполнителем проекта был выбран «1С-Рарус».

Результаты проекта

Автоматизирован почасовой учет отсутствий, простоев, работы в выходной, исходя из введенного интервала времени и видов времени. Учет времени по вспомогательным работам с контролем по запланированному времени.

Реализован гибкий подход к привязке счетов бухгалтерского учета к начислению, виду начисления и контрагенту.

Автоматизирован учет и хранение различных дополнительных корпоративных аналитик для позиций штатного расписания, сотрудников и кадровых документов с сохранением истории изменения.

Разработан механизм детализации проводок и аналитические отчеты по сформированным проводкам.

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Реализован механизм расчета премии и резервов на премии согласно корпоративным политикам.

Обеспечена сдача регламентированной отчетности через сервис ИТС «1С:Отчетность». Автоматизация позволила существенно сократить сроки формирования и сдачи кадровой отчетности.

Автоматизировано закрытие периода по двум разным схемам: корпоративное закрытие (в начале квартала происходит закрытие за первые четыре недели, затем за следующие четыре недели, после чего закрываются оставшиеся пять недель квартала) с формированием и выгрузкой проводок в международную финансовую систему и ежемесячное закрытие в соответствии с российским законодательством. Проводки по окончательному ежемесячному закрытию формируются в виде разницы с корпоративным закрытием по оборотам.

Юлия Ковалева, операционный менеджер отдела персонала «Келлогг рус»: «Выражаем благодарность команде “1С-Рарус” за реализацию проекта внедрения “1С:Зарплата и управление персоналом КОРП” в нашей компании. С помощью программы автоматизировано ведение табелей учета рабочего времени, кадровое делопроизводство, начисление зарплаты и налогов, формирование и сдача отчетности. Учтены все наши требования, в том числе нестандартные, например, автоматизация корпоративного закрытия. Сотрудники “1С-Рарус” оперативно реагируют на вопросы по работе с системой и оказывают качественную технологическую поддержку».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 28 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.