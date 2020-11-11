Органы исполнительной власти Ивановской области перейдут на Astra Linux

В Ивановской области стартовал перевод ИТ-инфраструктур 26 органов исполнительной власти на операционные системы семейства Astra Linux и другие отечественные программные продукты. Проект инициирован департаментом развития информационного общества Ивановской области при поддержке правительства региона.

На данный момент процесс находится на начальном этапе: выбрана операционная система, которая станет платформой для импортозамещения, определена последовательность шагов в переводе на нее ИТ-систем органов власти, обозначены ключевые моменты, на которые следует обратить внимание, а также сформирован перечень инструментов, необходимых для качественной реализации проекта. Планируется, что миграция будет выстроена таким образом, чтобы в ходе работ была обеспечена корректная работа ПО, и персонал мог выполнять свои обязанности в полном объеме.

«Выбор операционной системы линейки Astra Linux определили несколько факторов, среди которых доступность, безопасность и простота освоения», — сказал исполняющий обязанности начальника департамента развития информационного общества Ивановской области Михаил Хохлов.

Между ГК Astra Linux и департаментом развития информационного общества Ивановской области подписано соглашение о сотрудничестве, согласно которому вендор окажет исполнительным органам государственной власти всестороннюю консультационную поддержку при переходе на отечественную ОС. В проект соглашения вошли 26 органов власти, которые в скором времени начнут внедрение операционной системы Astra Linux в свои инфраструктуры для их последующего полного оснащения российским ПО.

Сложность проекта заключается в настройке корректного взаимодействия обновленных ИТ-систем с теми решениями, что уже есть у заказчиков, и со всеми ресурсами, с которыми работают пользователи. Многие унаследованные программные и аппаратные продукты, как и ряд информационных систем, изначально создавались для применения только в среде ОС Windows. Чтобы обеспечить полноценное функционирование инфраструктур под управлением Astra Linux, предстоит подобрать совместимые отечественные аналоги продуктов и обучить пользователей и администраторов работе с ними.

Внедрением операционных систем Astra Linux в инфраструктуры органов исполнительной власти региона занимается компания «УЦ Профи», эксперты которой располагают значительным опытом в сфере информационных технологий и предоставляют широкий спектр ИТ-услуг. В их числе комплексные сервисные услуги, продукты и решения по защите информации, проведение аттестационных испытаний информационных систем (по требованиям ФСТЭК), услуги удостоверяющего центра. Кроме того, при поддержке «УЦ Профи» на базе Ивановского государственного университета открыт авторизованный образовательный центр Astra Linux. Силами его преподавательского состава уже проводится обучение персонала ИОГВ региона применению отечественной ОС. Предусмотрена широкая линейка курсов как для пользователей, так и для администраторов различных уровней, включая специалистов в сфере виртуализации и сетевого администрирования. Авторизованное обучение поможет ускорить и упростить процесс адаптации сотрудников к новым программным продуктам, а в дальнейшем даст им возможность самостоятельно поддерживать бесперебойную работу своих ИТ-систем.

«Мы хорошо понимаем, что переход на отечественное ПО можно считать полноценным и завершенным, только когда пользователь умеет его применять. Во всех организациях есть как обычные пользователи, так и сисадмины, специалисты в сфере безопасности и т.д., и всем им при переходе на российский софт нужно свое, специализированное обучение, которое учитывает и специфику работы, и объем знаний, необходимый для решения их задач. Наши авторизованные учебные центры, действующие в Ивановской области и по всей стране, обеспечивают требуемый набор актуальных программ всегда в сочетании с высоким уровнем качества обучения», — отметил директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын.