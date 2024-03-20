СК «Ю-Лайф» внедрит «Калькулятор МСФО 17»

СК «Ю-Лайф» установит новую разработку «Синтегс» – «Калькулятор МСФО 17». Интеграция разработки обусловлена как обеспечением соответствия требованиям законодательства, которые вступят в силу 1 января 2025 г., так и общим вектором автоматизации процессов в страховой компании.

Со следующего года страховой рынок переходит на применение МСФО 17, что предполагает масштабные изменения в части расчётов. Для большинства компаний соблюдение новых требований невозможно без автоматизации.

«Установка «Калькулятора МСФО 17» – еще один важный шаг в автоматизации процессов нашей компании в части расчётов. Выбор разработки осуществлялся между несколькими решениями от разных поставщиков и остановился на «Калькуляторе МСФО 17», так как он отвечает критериям нашей компании. Также немаловажным фактором при выборе вендора послужил прошлый опыт успешного сотрудничества с «Синтегс» в рамках проектов по переходу на положения 710-П и 781-П», — сказал Александр Чусовитин, финансовый директор – главный бухгалтер СК «Ю-Лайф».

Агрегируя данные из актуарного модуля и систем страхового учёта, «Калькулятор МСФО 17» позволит компании автоматизировать все расчёты в соответствии с новыми стандартами. Не менее важным этапом проекта станет настройка формирования проводок по положению 803-П и примечаний по положению 728-П.