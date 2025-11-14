Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ю-Лайф СК
АО «СК «Ю-Лайф» создано в 2006 году. Основными видами деятельности компании являются: добровольное страхование жизни, добровольное личное страхование, добровольное медицинское страхование. Член Всероссийского союза страховщиков. Лицензии Банка России СЖ № 4014 и СЛ № 4014 от 07.09.2022 г. (выданы бессрочно)
СОБЫТИЯ
|14.11.2025
|АО «СК "Ю-Лайф"» формирует отчетность в Калькуляторе МСФО 17 от «Синтегро консалтинг» 5
|20.03.2024
|СК «Ю-Лайф» внедрит «Калькулятор МСФО 17» 2
