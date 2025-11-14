Разделы

Ю-Лайф СК


АО «СК «Ю-Лайф» создано в 2006 году. Основными видами деятельности компании являются: добровольное страхование жизни, добровольное личное страхование, добровольное медицинское страхование. Член Всероссийского союза страховщиков. Лицензии Банка России СЖ № 4014 и СЛ № 4014 от 07.09.2022 г. (выданы бессрочно)

СОБЫТИЯ

14.11.2025 АО «СК "Ю-Лайф"» формирует отчетность в Калькуляторе МСФО 17 от «Синтегро консалтинг» 5
20.03.2024 СК «Ю-Лайф» внедрит «Калькулятор МСФО 17» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 7
