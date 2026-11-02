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Индексная книга (каталог) CNews*
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Данилов Илья

СОБЫТИЯ


02.11.2026 «Вэббанкир» перезапустила клиентский и внутренний сервис на SimpleOne ITSM 1
30.05.2024 Российских программистов без предупреждения вышвырнули из Docker Hub. Скачать свои проекты нельзя 1
10.07.2014 «Консервативный коммерческий банк» запустил P2P-переводы по картам любых банков РФ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Данилов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 1
Google LLC 12845 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3255 1
Microsoft Corporation - GitHub 1130 1
Softline - Софтлайн 3831 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1465 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 1
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 17 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
Visa International 1998 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5913 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36357 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1457 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 946 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4637 1
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2075 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6269 1
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 158 1
Оповещение и уведомление - Notification 6239 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16929 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 846 1
Repository - Репозиторий 1225 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37066 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55263 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4247 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10112 1
FinTech - Денежные переводы - Перевод с карты на карту 142 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 596 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1986 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 203 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34189 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7611 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9729 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26667 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 1
MasterCard SecureCode 79 1
Visa Verified By Visa 62 1
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 1
MasterCard MoneySend 44 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic - DevOps-платформа 226 1
MasterCard Maestro 159 1
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1224 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1096 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48328 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55215 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 279 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1040 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 596 1
Иран - Исламская Республика Иран 1164 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1763 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58787 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6766 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4295 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 18 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
Создано именных указателей - 203797.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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