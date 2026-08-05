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Индексная книга (каталог) CNews*
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Обухов Алексей

СОБЫТИЯ


05.08.2026 «Альфа-Капитал» и «Интеллектуальные инвестиции» разработали цифровую платформу для сопровождения клиентских портфелей 1
30.05.2024 Российских программистов без предупреждения вышвырнули из Docker Hub. Скачать свои проекты нельзя 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Обухов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12684 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
IW Group - И Вэ Групп 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 1
Softline - Софтлайн 3741 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3064 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5683 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1983 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4553 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 923 1
Repository - Репозиторий 1172 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16208 1
Оповещение и уведомление - Notification 5932 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9918 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22501 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4182 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36159 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25749 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9342 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 568 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33466 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 218 1
Docker - Платформа распределённых приложений 542 1
Сорокин Дмитрий 64 1
Перов Евгений 97 1
Данилов Илья 2 1
Рамазанов Денис 8 1
Вылегжанин Олег 3 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 180 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1191 1
Россия - РФ - Российская федерация 166050 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54731 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47585 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8573 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 1
Куба - Республика 417 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
Судан - Республика 106 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57650 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16043 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8246 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8832 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4015 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5711 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2662 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725230.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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