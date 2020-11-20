Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

В Google Play появилась оплата через «Qiwi кошелек»

ПО Софт

В Google Play теперь можно оплачивать покупки с помощью «Qiwi кошелька». Если вы используете смартфон или планшет на Android, то с 18 ноября можете покупать приложения, книги, игры и музыку через платежный сервис. Раньше в Google Play была доступна только оплата банковской картой, Paypal или мобильным счетом.

Настроить новую опцию просто: зайдите в «Способы оплаты» в Google Play и нажмите «Добавить Qiwi кошелек». Теперь покупать приложения можно в один клик.

«В России 73% владельцев смартфонов – это пользователи Android, а значит, и Google Play. Аудитория сервиса постоянно растет, а пользователи все чаще покупают приложения на платформе. Раньше было доступно всего три опции оплаты, и для многих это было неудобно. Но теперь появился новый комфортный и надежный способ оплаты покупок – через «Qiwi кошелек», – отметил CEO платежного сегмента группы Qiwi Андрей Протопопов.

Google Play действительно пользуется популярностью в России. По данным App Annie, страна входит в топ самых активных регионов по количеству скачанных приложений. В 2017 г. Россия попала в десятку стран-лидеров по тратам пользователей в Google Play, а в 2019 г. россияне впервые потратили на приложения свыше $1 млрд.

Другие материалы рубрики

Сбербанк открыл сервис получения квитанций за услуги ЖКХ в цифровом виде

Apple уличили в невероятной по масштабам слежке за пользователями

В Windows 10 появилась назойливая полноэкранная реклама

Российские ИТ-компании возмутились грядущим людоедским законом против Google и Apple

Microsoft заманила в свой штат вышедшего на пенсию «великодушного диктатора» Python

Отечественный конкурент «Моего офиса» обезопасился от хакеров и выпустил сотню важных обновлений

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM

Кондиционеры с функцией обогрева при низких температурах: выбор ZOOM

Техноблог

Как защититься от излучения смартфона, если вы его все-таки боитесь?

Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука
Показать еще
ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию