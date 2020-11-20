В Google Play появилась оплата через «Qiwi кошелек»

В Google Play теперь можно оплачивать покупки с помощью «Qiwi кошелька». Если вы используете смартфон или планшет на Android, то с 18 ноября можете покупать приложения, книги, игры и музыку через платежный сервис. Раньше в Google Play была доступна только оплата банковской картой, Paypal или мобильным счетом.

Настроить новую опцию просто: зайдите в «Способы оплаты» в Google Play и нажмите «Добавить Qiwi кошелек». Теперь покупать приложения можно в один клик.

«В России 73% владельцев смартфонов – это пользователи Android, а значит, и Google Play. Аудитория сервиса постоянно растет, а пользователи все чаще покупают приложения на платформе. Раньше было доступно всего три опции оплаты, и для многих это было неудобно. Но теперь появился новый комфортный и надежный способ оплаты покупок – через «Qiwi кошелек», – отметил CEO платежного сегмента группы Qiwi Андрей Протопопов.

Google Play действительно пользуется популярностью в России. По данным App Annie, страна входит в топ самых активных регионов по количеству скачанных приложений. В 2017 г. Россия попала в десятку стран-лидеров по тратам пользователей в Google Play, а в 2019 г. россияне впервые потратили на приложения свыше $1 млрд.