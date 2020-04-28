«QIWI Кошелек» запустил функцию денежных переводов через мессенджеры

QIWI объявила о запуске функции денежных переводов из «QIWI Кошелек» через мессенджеры. Функция позволит переводить деньги на «QIWI Кошелек» с помощью клика на номер телефона в любых мессенджерах без необходимости интеграции с ними. Для этого достаточно попросить собеседника прислать свой номер, нажать на него и выбрать для открытия приложение QIWI. Пока функция доступна только для Android.

В системе Android по умолчанию при клике на телефонный номер обычно совершается вызов. Чтобы изменить эту опцию, нужно зайти в настройки приложений в телефоне и найти среди них то, через которое происходит вызов по умолчанию. Затем нажать на «Дополнительно», выбрать пункт «Открывать по умолчанию», потом — «Удалить настройки по умолчанию».

После этого при клике на телефонный номер в сообщении пользователь сможет решать, через какое приложение его открыть. Чтобы сделать перевод, нужно выбрать приложение QIWI Кошелек, ввести код доступа и сумму перевода и затем выбрать источник: банковскую карту, баланс кошелька или телефона.

«Чтобы перевести деньги из мессенджера, обычно требуется совершить множество действий: скопировать номер, зайти в приложение, выбрать опцию перевода, вставить номер в строку. С помощью этой функции наши пользователи смогут быстро отправлять деньги на другие кошельки. И что важно — для этого не требуется интеграция с мессенджерами: достаточно изменить настройки телефона», — сказал Алексей Дитятьев, директор по продукту QIWI.

Чтобы получить доступ к функции перевода, нужно обновить приложение «QIWI Кошелек».