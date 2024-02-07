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МТС ID поможет пройти идентификацию в «QIWI Кошельке»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечит онлайн-идентификацию клиентам «QIWI Кошелька» для получения статуса «Профессиональный». Идентификация через МТС ID может быть осуществлена как в личном кабинете на сайте, так и в мобильном приложении QIWI Кошелек. Услуга доступна пользователям вне зависимости от модели устройства. Стоимость идентификации через МТС ID составляет 75 руб., при этом весь процесс занимает у клиента не более пяти минут. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Профессиональный статус предоставляет увеличенные лимиты на остаток и на общую сумму платежей в месяц, в том числе для оплаты игр, ЖКУ, сотовой связи и других услуг в России и за рубежом. Кроме того, идентифицированные пользователи могут пополнять Кошелек через систему быстрых платежей (СБП) и переводить средства на другие электронные кошельки.

«Мы рады cотрудничеству с компанией Qiwi, одним из ведущих игроков российского рынка платежных сервисов. Решение по идентификации для Qiwi реализовано на основе технологии МТС ID, с его помощью "Qiwi Кошелек" сможет значительно упростить и усовершенствовать клиентский путь, что в дальнейшем поможет компании обеспечить рост эффективности бизнеса», — сказала руководитель центра идентификации и цифровых продуктов МТС Кристина Каткова.

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МТС ID открывает доступ в более чем 80 веб-сервисов и 15 мобильных приложений экосистемы МТС. Наиболее посещаемые из них с использованием МТС ID: мобильное приложение самообслуживания «Мой МТС», веб-версия личного кабинета, онлайн-кинотеатр KION, сервисы лояльности «МТС Cashback» и «МТС Подарки», личный кабинет для управления корпоративными SIM-картами «Виртуальный менеджер», подписка «МТС Premium», интернет-магазин МТС, сервис геолокации «МТС Поиск», мобильное приложение «МТС Music».

Группа компаний QIWI — провайдер платежных и финансовых сервисов. Работает в сфере инновационных финансовых технологий, чтобы упростить и повысить безопасность процесса цифровизации платежей. Предлагает широкий ассортимент продуктов по нескольким направлениям: экосистема платежных и финансовых услуг QIWI для В2В и В2С клиентов, цифровые финансовые продукты ROWI для малого и среднего бизнеса, цифровой маркетинг от RealWeb и Flocktory, а также ряд других проектов.

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