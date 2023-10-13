Искусственный интеллект поможет клиентам ВТБ оплачивать счета

ВТБ запустил возможность оплаты платежных документов по фотографии без QR-кода. Теперь клиентам не надо вводить реквизиты, искусственный интеллект распознает их на изображении самостоятельно. Оплата документов таким способом доступна в мобильном приложении ВТБ Онлайн на платформе Android и занимает всего 3 секунды. Технология разработана российской научной компанией Smart Engines.

Пользователи мобильного приложения ВТБ Онлайн смогут совершить платеж по фотографии любой квитанции по реквизитам физлиц, счету или чеку другого банка, а также по платежному поручению, даже если на них нет QR-кода. Для этого необходимо сфотографировать реквизиты или выбрать изображение из галереи телефона. Также это может быть сохраненный скриншот экрана. Для распознавания текста применяется фирменная OCR-технология компании Smart Engines, которая работает даже на обычном смартфоне. Она менее чем за секунду находит и распознает платежные реквизиты на изображении. По ИНН и КПП находится получатель платежа, а по БИК и номеру счета – банковская информация. Далее происходит проверка правильности заполнения реквизитов, и после этого клиент может совершить платеж. Весь процесс от распознавания до оплаты занимает всего 3 секунды.

«Ежемесячно около 2 млн пользователей мобильного приложения и веб-версии ВТБ Онлайн успешно оплачивают счета, сканируя QR-код. Нередко на них есть только реквизиты. Для платежа по таким квитанциям или счетам клиентам приходилось вручную вводить до 50 цифр. Нам хотелось упростить этот процесс и сделать платежи по реквизитам такими же быстрыми и удобными, как оплата по QR-коду. Наш партнер - компания Smart Engines - разработала технологию, где искусственный интеллект помогает клиентам вводить платежные реквизиты, при этом распознавание цифр происходит мгновенно. Теперь наши клиенты смогут оплачивать любые документы по фотографии за несколько секунд и не вносить вручную реквизиты», – отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

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В середине 2022 года ВТБ использует российское решение компании Smart Engines по распознаванию QR-кодов, банковских карт и номеров телефонов. Клиенты используют его для совершения платежей и переводов в ВТБ Онлайн.

Технология распознавания платежных реквизитов доступна розничным клиентам ВТБ после установки версии 18.1 ВТБ Онлайн для Android. Ее можно скачать в магазинах Galaxy Store, AppGallery, RuStore, GetApps и на сайте ВТБ.