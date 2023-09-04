«VK Видео» вышла из бета-версии и официально запустилась

VK объявила об официальном запуске «VK Видео». Возможно, компания готовится к ограничениям работы YouTube в России.



Официальный запуск

VK объявила о выходе из бета-версии и официальном запуске платформы для просмотра видеоконтента «VK Видео». Об этом CNews сообщили представители компании. Пользователи получат инструмент для просмотра видеоконтента, а авторы — канал для взаимодействия с аудиторией, говорится в сообщении.

Уникальным преимуществом нового приложения заявлен максимально широкий выбор контента. «Перед нами стоит амбициозная задача — построить восприятие полноценного технологичного видеосервиса, где аудитория сможет найти любой видеоконтент по любым интересам», — сказала Инна Походня, вице-президент по маркетингу VK. Платформа расширила библиотеку: шоу, спортивные трансляции, фильмы, сериалы, видео от блогеров, а также ролики, созданные самими пользователями.

Для входа и регистрации используется VK ID — единый аккаунт для всех проектов VK. Смотреть видеоконтент в отдельном приложении можно без авторизации или регистрации. Приложение можно скачать в RuStore, Google Play, App Store, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery, и на Smart TV (LG, Samsung и ТВ под управлением Android TV).

Бета-тестирование завершено

Бета-версию скачали более 750 тыс. человек по данным Федора Ежова, директора по видеосервисам VK. Среднее время дневного смотрения видео в приложении достигло одного часа на мобильных устройствах и двух — на телевизорах.

В период тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения «VK Видео» были усовершенствованы с учетом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы. Был, например, усовершенствован поиск. Появился раздел «Тренды» с наиболее обсуждаемым, вирусным видеоконтентом.

Улучшена также функциональность плеера. Быстрая перемотка теперь запускается двойным нажатием на экран, можно ускорить или замедлить видео, включить автосубтитры. Функция фонового просмотра в режиме «картинка в картинке» позволяет продолжать просмотр при свернутом приложении, а также слушать аудио, когда экран выключен.

Тайм-коды помогут находить интересные моменты в роликах. Зрители могут сохранять понравившиеся ролики в «Избранное» или создавать папки-плейлисты для тематического контента.

Активность VK

Ранее CNews писал, что рынок находится в ожидании блокировки YouTube в России. Разговоры об этом ходят с начала СВО, но пока из сервисов Google в России заблокирован только Google News.

В последнее время VK демонстрирует значительную активность, претендуя на то, чтобы стать национальной платформой, вобрав в себя все востребованные и популярные функции зарубежных социальных сетей. Компания, например, создает специальную инфраструктуру для быстрой доставки контента — собственный CDN-сервис (Content Delivery Network, сеть доставки контента).

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Запуск в режиме тестирования платформы «VK Видео» состоялся осенью 2021 г. Среднесуточное количество просмотров «VK видео» (не включая «VK клипы») в I квартале 2023 г. выросло на 24% по сравнению с I кварталом 2022 г. и достигло 2,04 млрд. Просмотры на главной витрине видео выросли на 145% год к году.

Акции VK подорожали на фоне официального запуска платформы для просмотра видеоконтента «VK Видео». Их стоимость выросла на 4%, до дневного максимума 770 руб., по данным «Ведомостей».