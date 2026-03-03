«МойОфис» запускает бесплатный тариф для частных пользователей

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, объявила о запуске бесплатного тарифа для частных пользователей. Теперь любой желающий сможет получить доступ к базовым возможностям редакторов текста, таблиц, презентаций и использовать офисный пакет на бесплатной основе без ограничений по времени. В приложениях «МойОфис» для частных пользователей уже сейчас ежемесячно работают более 8 млн человек.

В рамках бесплатного тарифа пользователям доступны как настольные, так и мобильные версии редакторов «МойОфис». Приложение «МойОфис Текст» позволяет создавать и редактировать текстовые файлы. В бесплатной версии решения предусмотрена возможность настройки заголовков по ГОСТ, что особенно актуально для учащихся. В «МойОфис Таблица» пользователи могут работать с таблицами и строить диаграммы, а в «МойОфис Презентация» — оформлять презентации. В мобильном приложении «МойОфис Документы» на бесплатном тарифе доступны все три редактора — текста, таблиц и презентаций. Набор офисных приложений обеспечивает комфортную работу с основными типами документов без каких-либо ограничений по времени использования. Для скачивания продуктов предоставлять платежные данные не нужно.

Скачать редакторы для бесплатного применения можно на официальном сайте «МойОфис». Мобильное приложение «МойОфис Документы» доступно во всех основных магазинах приложений: RuStore, Google Play, App Store, Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store.

Для тех, кому требуется расширенный набор инструментов для работы с документами, предусмотрена платная подписка на пакет «МойОфис для дома». Она открывает доступ к дополнительным функциям редакторов и мобильного приложения в версии для ОС Android.

«Запуск бесплатного тарифа — это наш шаг навстречу миллионам пользователей. Мы знаем, как важно иметь под рукой понятный и удобный офисный пакет — для учебы, повседневных задач или быстрых рабочих правок — и хотим, чтобы каждый мог свободно использовать для этого современный и безопасный российский софт. В бесплатной версии мы собрали все самое нужное: работу с текстом, таблицами и презентациями как на компьютере, так и в телефоне. При этом для тех, кому нужны расширенные возможности — от макросов до сводных таблиц — у нас остается премиум-подписка с полным набором профессиональных инструментов», – сказал генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.