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Мобильный «Яндекс Браузер» для организаций стал доступен в магазинах приложений

Мобильная версия «Яндекс Браузера» для организаций появилась в магазинах приложений Google Play, Apple AppStore, RuStore и Xiaomi GetApps. Позднее она также станет доступна в Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store. Использование мобильной версии корпоративного Браузера позволяет обеспечить бесшовный переход между офисными и мобильными рабочими сценариями, а также дает контролируемый и защищённый доступ к внутренним ИТ-системам даже для пользователей, работающих на неконтролируемых организацией устройствах, например, с личных телефонов или планшетов.

Регистрация для доступа ко всем возможностям мобильной версии будет доступна сотрудникам компаний, имеющих лицензию на браузер для организаций. С ней администраторы также могут устанавливать корпоративный браузер на любых мобильных устройствах сотрудников и централизованно администрировать его через консоль управления, создавая единые настройки безопасности для всех устройств сотрудников. Также появляется возможность установки браузеров при помощи сторонних MDM-систем (Mobile Device Management), которые позволяют компаниям централизованно контролировать и защищать мобильные устройства.

В корпоративной среде все более важное место занимают веб-сценарии, в том числе у сотрудников, работающих за пределами офиса. Основной точкой доступа к рабочим ресурсам становится браузер, в том числе мобильный, что одновременно удобно, но создает уязвимости, если браузер не защищен и не разработан для корпоративных нужд. Использование мобильного корпоративного браузера особенно актуально в сферах с большим количеством подрядчиков и «полевых» сотрудников.

В «Яндекс Браузере» для организаций можно ограничить копирование информации через буфер обмена, скриншоты, отправку на печать, выгрузку файлов на внешние ресурсы и загрузку файлов с конфиденциальной информацией в память устройства. Он также поддерживает функцию «Защита от обхода политик безопасности», которая позволяет настроить взаимодействие пользователей с корпоративными веб-ресурсами так, чтобы доступ к ним можно было получить только из «Яндекс Браузера» для организаций. В мобильном «Браузере» также можно смотреть видео на иностранных языках с автоматическим переводом и озвучкой, а встроенные нейросети помогают создавать тексты и изображения, пересказывают видео и статьи, распознают QR-коды.

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