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«Яндекс» открыл возможность монетизации приложений из магазинов Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps

Владельцы и разработчики смогут подключить к рекламной сети «Яндекса» приложения, опубликованные в Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps. Ранее рекламная монетизация была доступна только для приложений, опубликованных в App Store и Google Play.

Теперь разработчики могут самостоятельно добавить монетизацию приложений из других популярных магазинов с помощью пользовательского интерфейса рекламной сети «Яндекса».

Партнерам доступны все популярные форматы рекламы в приложениях: баннеры, нативная и полноэкранная реклама, видео с вознаграждением.

Рекламная сеть «Яндекса» объединяет свыше 55 тыс. площадок, в их числе — более 6 тыс. приложений. Общий ежемесячный охват аудитории превышает 90 млн.

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