Google уничтожает самую важную особенность Android, без которой россиянам не прожить. Под ударом миллиарды пользователей по всему миру

Google разрешила разработчикам Android-приложений блокировать установку их ПО из сторонних источников, в том числе и ручную установку из АРК-файлов. По сути, Google убила главную «фишку» Android, которая отличала ее от iOS – возможность установки приложений из сторонних магазинов, включая RuStore, и вручную из АРК-файлов. Россиянам это очень помогает в обходе санкций, потому что они могут вручную поставить, например, банковский софт, удаленный из магазина Google Play.

Дурной пример заразителен

Google собственноручно превратила Android в аналог Apple iOS, главного конкурента в сегменте мобильных платформ. Она разрешила разработчикам ПО блокировать установку их приложений их сторонних источников, например, из различных магазинов, помимо Google Play. Также они могут запрещать ручную установку из АРК-файлов. Это сильно ударит по 3,9-миллиардной аудитории владельцев Android-устройств.

На протяжении всех 16 лет существования Android в ее нынешнем исполнении возможность установки приложений откуда угодно была ее главной «фишкой», делающей ее в разы более удобной на фоне iOS, где все завязано на магазин AppStore. Он известен тем, что из него постоянно пропадают нужные приложения, в особенности те, которыми пользуются миллионы россиян.

mammela / Pixabay Google убила то, за что миллиарды людей по всему миру обожали Android

Теперь же Google собственноручно предоставила разработчикам инструмент, привязывающий пользователей к конкретному каталогу приложений, в данном случае к Google Play. Из него, к слову, нужные россиянам программы пропадают не реже, чем из App Store.

Техническое исполнение

Нововведение Google реализовано посредством набора команд Play Integrity API, к которым у разработчиков теперь есть полный доступ. Они теперь могут по-разному издеваться над пользователями, решившими поставить их софт в обход официального каталога.

Например, им позволено выводить на экран уведомление о возможных проблемах с безопасностью, если приложение будет установлено из стороннего источника. От этого уведомления можно отмахнуться, и нужная программа сможет установиться хоть из АРК-файла.

Но Play Integrity API позволяет вводить и полную блокировку установки приложения с требованием качать его именно из Google Play. К моменту выхода материала информации о методах обхода новых ограничений в свободном доступе не было.

Россиянам приготовиться

После февраля 2022 г. очень многие разработчики приложений закрыли доступ к своим наработкам пользователям из России. Например, в Google Play есть игра-головоломка Not Not от французских разработчиков, которая годами была доступна для скачивания из России. Приблизительно в начале 2024 г. россияне лишились такой возможности.

И это далеко не единичный случай. Почти все иностранные приложения, более недоступные в Google Play, вполне можно скачать в Рунете в виде АРК-файлов и продолжить пользоваться ими. Теперь же у разработчиков появился официальный и легальный инструмент, который может оставить россиян без нужного им софта.

По мнению экспертов профильного портала Android Authority, количество разработчиков, решивших пользоваться , будет становиться все больше. Они полагают, что авторы приложений Tesco и BeyBlade X уже внедрили Play Integrity API, а также некие подобные инструменты, по их словам есть в популярной игре Diablo Immortal.

Кроме того, нельзя исключать, что Play Integrity API – это лишь первый шаг Google в сторону запрета сторонних установок ПО. Для россиян это станет большой проблемой, потому что все исчезнувшие из Google Play программы, включая банковские, они теперь устанавливают вручную.

Но если Google действительно идет в этом направлении, то последствия могут оказаться неприятными не только для пользователей, особенно российских, но и для нее самой. Как известно, собственный магазин приложений есть у почти каждого крупного вендора Android-устройств – GetApps у Xiaomi, AppGallery у Huawei, Galaxy Store у Samsung и пр. Едва ли эти компании обрадуются тому, что их сервисы перестанут функционировать должным образом. Также нельзя забывать и про существование отечественного магазина приложений RuStore.

Снять с себя всю ответственность

Play Integrity API действительно превращает Android в подобие iOS и радикально снижает степень «свободности» платформы, благодаря которой она и стала столь популярной. В мире ее доля составляет 71,67% против 21,73% у iOS (StatCounter, август 2024 г.), а в России – 72,69% и 26,95% соответственно).

Play Integrity API – это новый инструмент, до мая 2024 г. не существовавший. Его презентовали на конференции Google I/O 2024 и спустя четыре месяца сделали доступным для всех.

Тут стоит обратить внимание, как именно Google преподнесла Play Integrity API. Фактически, она сняла с себя всю ответственность за ухудшение пользовательского опыта владельцев Android-устройств, переложив ее на самих разработчиков. Именно они будут решать, пользоваться им Play Integrity API или нет, и если пользоваться, то какой уровень ограничений применять.

В стане iOS все реализовано иначе. Apple с самого начала лично запретила устанавливать на iPhone и iPad приложения откуда угодно, кроме App Store, и разработчики были вынуждены годами подчиняться ее требованиям. В скором будущем все может измениться – как сообщал CNews, российские власти намерены заставить ее внедрить в iOS поддержку сторонних магазинов приложений.