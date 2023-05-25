Россияне признались в бесконечной любви к Android. iPhone никому не нужны, об отечественных ОС никто не вспоминает

В России стремительно растет доля смартфонов на ОС Android. Конкуренцию этой ОС в стране составить некому – iPhone из-за массы проблем с ними теряют лояльность покупателей, а российские ОС никому не нужны – современных устройств на них нет, приложения под них почти никто не пишет.

Зеленый робот победил

Россияне почти полностью перешли на смартфоны под управлением Android, судя по статистике за I квартал 2023 г. Доля этих устройств растет огромными темпами, пишут «Ведомости», за счет постепенного ухода с рынка их главных и, фактически, почти единственных конкурентов – iPhone.

Как сообщает издание, в первой четверти 2023 г. доля Android на российском рынке смартфонов среди проданных устройств подскочила с 85,6% до 89,6% год к году. В натуральном выражении это 5,83 млн устройств против 5,65 млн годом ранее. С точки зрения финансов тоже виден более чем очевидный рост – за отчетный период в России было продано Android-смартфонов на 107,8 млрд руб., хотя год назад этот показатель был на уровне 89,8 млрд руб. Таким образом, Android-смартфоны принесли рынку 63,5% выручки вместо прошлогодних 60,1%.

iPhone оказался на обочине

Смартфоны компании Apple, которые еще в 2021 г. были в топе продаж, по результатам I квартала 2023 г. все меньше привлекают внимание россиян. В деньгах они принесли ритейлерам 51,6 млрд руб. вместо 71,58 млрд руб. годом ранее (доля в денежном эквиваленте упала с 39,9% до 36,5%), несмотря на то, что мобильники Apple стоят существенно дороже подавляющего большинства своих равных по возможностям аналогов под управлением Android.

Сократились продажи и в количественном эквиваленте – отныне доля iPhone составляет лишь 10,4% вместо 14,4% в I квартале 2022 г. Всего за отчетный период в России было продано лишь 677 тыс. таких смартфонов, хотя годом ранее продажи были на уровне 951 тыс. шт.

Ритейл солидарен

Схожую статистику по продажам Android-устройств приводят и отечественные ритейлеры. Например, в совместной рознице «Мегафона» и Yota, насчитывающей на момент выхода материала более 4000 салонов, доля приобретенных покупателями Android-смартфонов почти зашкалила, составив 93% по итогам I квартала 2023 г. Как сообщил CNews представитель «Мегафона», годом ранее этот показатель был на уровне 84%. На тот период времени у iPhone было 16%, а теперь лишь 7%.

Все то же самое происходит и в «Ситилинке»: по словам руководителя группы закупок Telecom Mobile ритейлера Павла Работенко, из 100% проданных за I квартал 2023 г. смартфонов 91% работали на Android и лишь 9% – на iOS. Он сообщил CNews, что в начале 2022 г. у Android и iOS было 85% и 15% соответственно.

Те россияне, которые предпочитают покупать технику у частных продавцов через крупные торговые площадки, тоже отдают предпочтение Android. В Ozon рассказали CNews, что доля продаж iPhone упала вдвое, составив лишь 6,5%. У Android, напротив, трехкратный рост – до 92%.

Причины вполне очевидны

Владение iPhone в России в 2023 г. сопряжено с массой трудностей. Как и раньше, эти смартфоны отстают в техническом плане от своих конкурентов на Android за ту же цену, но теперь на них нельзя без дополнительных ухищрений запустить, к примеру, приложение многих распространенных в России банков – Apple удаляет их из App Store.

Привычные сервисы, среди которых платежная система Apple Pay, тоже больше не работает в России, да и сама Apple не поставляет свои устройства в эту страну – они добираются до витрин магазинов силами параллельных и «серых» импортеров. Плюс ко всему, еще летом 2022 г. россияне столкнулись с дефицитом запчастей для ремонта своих iPhone в авторизованных сервисных центрах, а в начале 2023 г. в России начались масштабные проблемы с гарантийным ремонтом техники Apple.

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В стане Android подобных проблем нет – популярные в стране бренды не лишают покупателей гарантии, установить любое нужное приложение можно вручную, даже если его нет в Google Play. Таким образом, пользоваться Android-смартфоном в нынешней России гораздо проще, чем iPhone. Вероятно, это и влияет на продажи.

Кто в лидерах

Как пишут «Ведомости», в I квартале 2023 г. россияне отдавали предпочтение смартфонам китайских марок на первом месте по продажам оказалась «дочка» Xiaomi – Redmi с долей 20,9%, вторую строчку занял ее основной конкурент – Realme из холдинга ВВК, куда также входят Oppo, Vivo и OnePlus. Компания занял 14,1% рынка, сместив на третье место ушедшую из России в марте 2022 г. корейскую Samsung – 14,1%.

В «Мегафоне» сообщили CNews, в I квартале 2023 г. россияне наиболее активно скупали смартфоны марок Honor (бывшая «дочка» китайской Huawei), Realme и Xiaomi. «В топ лидеров прошлого входили Samsung, Xiaomi и Realme», – сказали CNews представители оператора.

Импортозамещение в чертогах разума

Android, как и iOS – это американские операционные системы, за которыми стоят корпорации Google и Apple соответственно. В России существует масса отечественных мобильных платформ, но ни одна из них пока не интересует потенциальных покупателей, да и найти их в рознице на 25 мая 2023 г. не представлялось возможным.

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В стране на протяжении нескольких лет разрабатываются, помимо прочих, ОС «Аврора» компании «Открытая мобильная платформа», «РОСА мобайл», а также мобильная версия Astra Linux. Тем не менее, их совокупная доля на российском рынке смартфонов стремится к нулю. Даже если отталкиваться от статистики объемов использования той или иной ОС, а не от показателей продаж, то Android занимает в России 67,8%, в то время как у iOS – 31,84%. Все прочие операционки делят между собой оставшиеся 0,36% (данные StatCounter за апрель 2023 г.).

Одна из вероятных причин – удобство пользования Android и возможность покупать смартфоны под ее управлением от популярных во всем мире брендов и современной аппаратной базой. Также большую роль играет доступность приложений – по данным Statista.com за март 2023 г., в фирменном каталоге Google Play насчитывается более 2,67 млн утилит. Также под Android существует масса сторонних магазинов – Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery, российский RuStore за авторством холдинга VK и Минцифры и многие другие.