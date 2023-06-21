«БКС мир инвестиций» обновил приложение и расширил возможности индивидуальных настроек .

«БКС мир инвестиций» выпустил релиз новой версии мобильного приложения 5.0. Дистанционная торговля пользователей стала еще комфортнее благодаря расширенным индивидуальным настройкам, совершенствованию привычных функций и более интуитивному интерфейсу. Об этом CNews сообщили представители «БКС мир инвестиций».

Релиз 5.0 уже доступен в Google Play, AppStore, AppGallery (Huawei), Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store и RuStore, для этого нужно обновить приложение.

Изменения коснулись ключевых разделов приложения и наиболее востребованных пользовательских сервисов. Теперь обновленная «Заявка» позволяет выбрать счет, на который инвестор приобретает ценные бумаги, прямо в процессе подачи поручения. Это экономит время инвестора, избавляет от лишних кликов, так как для смены счета не требуется выходить из заявки.

Добавлен дополнительный тип биржевой заявки для фиксации прибыли с одновременным ограничением убытков – тейк-профит и стоп-лимит. При срабатывании одного из ордеров, второй автоматически будет отменен. Кроме того, лимитные заявки теперь можно выставлять до отмены, а не до конца торговой сессии, как было ранее.

Появилась возможность просматривать биржевую очередь заявок (стакан) на экране подачи торгового поручения. Это позволяет инвестору в моменте увидеть настроение участников рынка, а также спрогнозировать направление движения стоимости ценной бумаги.

Теперь на экране отображается количество доступных для покупки/продажи лотов не только с учетом собственных средств, но и необеспеченных сделок и маржинального кредитования, если такая опция подключена. Это дает инвестору представление о его торговых возможностях – сколько максимум можно купить/продать ценных бумаг не только с учетом личных средств, но и предоставленных брокером.

Обновлены карточки счета в разделе «Портфель». Инвесторы могут использовать сразу несколько брокерских счетов для инвестирования, в том числе ИИС. Для удобства каждая карточка имеет свой цвет и, в зависимости от индивидуальных целей и стратегий, их можно переименовывать. Например, инвестор может создать один брокерский счет на учебу ребенку, второй – на формирование долгосрочного капитала, третий – для диверсификации портфеля в разных валютах, а на четвертом активно торговать акциями и облигациями.

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Улучшена навигация между счетами. Самый частотный функционал (пополнение, вывод, перевод между счетами и пр.) сгруппирован в отдельном всплывающем окне, чтобы управление занимало минимальное время.

В блоке «Денег на счете» теперь отображается сумма свободных денежных средств. Так пользователь сразу может видеть суммы, зарезервированные под торговлю. И, если денег недостаточно, мгновенно завести еще с помощью кнопки «Пополнить». По умолчанию средства отображаются максимум в трех валютах. Чтобы их посмотреть во всех имеющихся валютах, окно можно развернуть.

Социальная сеть для клиентов «Профит» была вынесена на отдельную вкладку приложения. Участники сообщества обсуждают фондовый рынок с единомышленниками, а это тысячи инвесторов и трейдеров. Пользователь может участвовать в дискуссиях, общаться напрямую с лидерами мнений, авторами инвестстратегий и эмитентами для корректировки своей стратегии инвестирования и улучшения результатов на фондовом рынке. Среди важных доработок – возможность писать посты, оставлять комментарии и получать уведомления, если кто-то подписался или прокомментировал ваше сообщение, искать нужных авторов или определенные новости по хештегам.

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За 2022 г. мобильное приложение «БКС мир инвестиций» установили более 1,25 млн пользователей. Число инвесторов, совершающих сделки, увеличилось на 60%. Среднемесячный оборот на платформе вырос на 40%