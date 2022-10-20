«Дочка» Xiaomi выпустила игровой смарт-ТВ дешевле популярных смартфонов

Redmi анонсировала смарт-ТВ Gaming TV X Pro с экраном 4К, который называет игровым. В нем действительно реализовано множество функций, необходимых для современного комфортного гейминга. Стоит Gaming TV X Pro при этом около 25 тыс. руб. – дешевле смартфона Redmi Note 11 Pro.

Смарт-ТВ для геймеров

Компания Xiaomi под своим дочерним брендом Redmi анонсировала умный 4К-телевизор Gaming TV X Pro. Модель позиционируется как игровая, то есть ориентированная на любителей проводить время за видеоиграми.

Конкретно в данном случае геймерская направленность телевизора выражается в сочетании технологий экрана, призванных сделать игровой опыт более комфортным. Например, телевизор позволяет раскрыть все возможности игровых приставок новейшего поколения – Microsoft Xbox Series X и Sony Playstation 5.

И Xbox, и Playstation пока доступны в российской рознице, как официальной, так и «серой», хотя Sony и Microsoft отвернулись от России в рамках поддержки санкций. Телевизоры Redmi на российском рынке на момент выхода материала представлены не были, тогда как под основным своим брендом телевизоры россиянам Xiaomi предлагает.

Redmi Gaming TV X Pro

Вероятно, Redmi Gaming TV X Pro рано или поздно приедет в Россию, поскольку прочая техника бренда, включая смартфоны и аксессуары к ним в российской рознице доступна. А пока Gaming TV X Pro продается только в Китае, где его модификация с диагональю 65 дюймов стоит 2999 юаней (25,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 октября 2022 г.). В России примерно за эти же деньги (29 тыс. руб.) можно приобрести смартфон Redmi Note 11 Pro. Старшая версия телевизора на 75 дюймов стоит 4299 юаней (36,3 тыс. руб.). В обоих случаях поддерживаемое дисплеем разрешение составляет 3840х2160 пикселей (4К, Ultra HD).

Игровые возможности

Основные игровые «фишки» смарт-ТВ Redmi Gaming TV X Pro «зашиты» в его экране. В первую очередь это частота обновления 120 Гц, в современном мире встречающаяся в основном в смартфонах, реже – в планшетах. Телевизоров с такими экранами почти нет.

120 Гц в сочетании с технологией компенсации движения в кадре Motion Estimation, Motion Compensation (МЕМС) позволяют с большим комфортом играть в очень динамичные игры, например, в шутеры от первого лица. Тем же, кому в играх важна в первую очередь красивая картинка с хорошей цветопередачей, пригодится 94-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Это уровень многих профессиональных мониторов.

Производитель также заявляет о поддержке переменной частоты обновления изображения (VRR) и технологий AMD FreeSync и Dolby Vision. Также есть режим пониженной задержки изображения, активирующийся при запуске игры.

Также к игровым возможностям смарт-ТВ Redmi Gaming TV X Pro следует отнести наличие порта HDMI 2.1. Они-то и обеспечивают полноценную поддержку актуальных игровых приставок, включая гейминг на 120 Гц.

Облачный гейминг на экране Redmi Gaming TV X Pro

Жители Китая в дополнение к перечисленному получают доступ к платформе облачного гейминга Migu Kuaiyou. Купив телевизор Redmi Gaming TV X Pro, они смогут играть в 40 популярных видеоигр, не имея ни приставки, ни компьютера. За пределами КНР эта опция пока недоступна.

«Железная» часть

Детальные спецификации своего Gaming TV X Pro Redmi пока не раскрывает. Например, нет данных о марке, модели и тактовой частоте его процессора. Известно лишь, что он содержит четыре ядра ARM Cortex A73.

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Памяти в данном смарт-ТВ сравнительно много. Встроенный накопитель рассчитан на хранении 32 ГБ информации, а объем оперативной памяти равен 3 ГБ.

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Все это подкреплено богатым набором интерфейсов. В дополнение к одному HDMI 2.1 в телевизоре есть два обычных HDMI 2.0, пара USB 2.0 для внешней периферии, а также Ethernet для проводного подключения к интернету. Это необходимо, чтобы обеспечить наиболее стабильное соединение с облачным сервисом.

Wi-Fi в телевизоре тоже есть. Завершают список интерфейсов AV-вход, S/PDIF и разъем под антенну.