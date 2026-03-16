Xiaomi вспомнила о своем предназначении. Выпущен супердешевый и современный телевизор с большим экраном дешевле 17 тысяч рублей

Xiaomi под дочерним брендом Redmi выпустила телевизор Smart TV A50 Energy Efficiency Level 1 Edition. Это ультрабюджетная модель по цене около 16,3 тыс. руб.. в которой есть 4К-разрешение, высокая частота обновления и экран на 50 дюймов по диагонали. Это полноценный смарт-ТВ

Доступный телевизор Xiaomi

Компания Xiaomi провела в Китае премьеру своего новейшего телевизора Redmi Smart TV A50 Energy Efficiency Level 1 Edition. Отличительная черта новинки, помимо длинного названия – это цена, которая составила всего 1399 юаней или 16,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 марта 2026 г.

При этом низкая цена в данном случае не означает отсутствия современных технологий. Телевизор имеет экран 50 дюймов с частотой обновления 144 Гц. На ТВ установлена фирменная прошивка Xiaomi под названием HyperOS с поддержкой Android-приложений.

Вероятность появления Redmi Smart TV A50 Energy Efficiency Level 1 Edition в официальной российской рознице невелика. Ритейлеры в стране продают различные телевизоры под маркой Xiaomi, а вот смарт-ТВ в их каталогах почти не встречались к моменту выхода материала. Да и на официальном российском сайте Xiaomi нет ни одного Redmi TV.

Xiaomi / ITHome Redmi Smart TV A50 Energy Efficiency Level 1 Edition

Зато они в больших количествах присутствуют на маркетплейсах. Редакция CNews обнаружила россыпь телевизоров Redmi TV на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете».

Что умеет новинка

В российских сетях по продаже электроники 50-дюймовые ТВ стоили от 24 тыс. руб. в DNS за модель MIU 50SLT101SV с частотой обновления 60 Гц. В «Ситилинке» самый доступный 50-дюймовый ТВ на момент выпуска материала – это BQ 50FSU42B, тоже с экраном 60 Гц

Тем временем новый смарт-ТВ Redmi Smart TV A50 Energy Efficiency Level 1 Edition, обладая такой же диагональю, может похвастаться частотой обновления 144 Гц. Разрешение его экрана стандартное – 4К или 3840х2160 пикселей.

Экран получил подсветку Direct LED и технологию Xiaomi True Tone. Она носит такое же название, как технология улучшения цветопередачи в технике Apple, и выполняет здесь аналогичную функцию.

За вывод звука в новом Redmi TV отвечает стандартный для недорогих телевизоров набор динамиков – два по 10 Вт каждый, что в сумме дает 20 Вт.

Умные технологии

Новый Redmi Smart TV A50 Energy Efficiency Level 1 Edition снаряжен 2 ГБ оперативной памяти, что тоже нехарактерно для ТВ по цене до 20 тыс. руб. – обычно в них не более 1,5 ГБ. Емкость встроенного накопителя тоже увеличена по сравнению с конкурентами – 32 ГБ против стандартных для этой ценовой категории 16 ГБ.

Ближайшие конкуренты стоят дороже, но при этом технически хуже

Встроенный ТВ процессор имеет четыре ядра Cortex-A35 и двухъядерную графику Mali-G31 MP2. Название CPU и его тактовую частоту Xiaomi не раскрыла.

Много интерфейсов

Возможности подключения нового ТВ включают два порта HDMI (один с поддержкой ARC), два порта USB-A, AV-вход, 100-мегабитный Ethernet, поддержку аналогового сигнала DTMB и аудиовыход S/PDIF. поддержку инфракрасного порта. Список беспроводных интерфейсов включает модуль Wi-Fi с поддержкой только одной частоты 2,4 ГГц.

К ТВ можно подключать игровые консоли, ПК, саундбары и внешние устройства хранения данных. Модуль Bluetooth в новинке не заявлен.

Дополнительная выгода

Длинное название телевизора в данном случае предназначено не для запутывания пользователя. Как пишет портал Gizmochina, приписка Energy Efficiency Level 1 Edition. указывает на то, что телевизор соответствует самым высоким стандартам энергоэффективности в Китае.

Иными словами, он должен потреблять меньше электроэнергии по сравнению с конкурирующими моделями.