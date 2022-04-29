Xiaomi выпустила дешевый телевизор с гигантским 4К-экраном

У Xiaomi вышел телевизор A75 2022 с экраном на 75 дюймов по цене менее 38 тыс. руб. Модель продается под брендом Redmi, поддерживает 4К-контент, и может выступать в качестве хаба для устройств умного дома и камер наблюдения. Также у Xiaomi есть модель A58 2022 с такими же наполнением и дизайном, но уменьшенным до 58 дюймов по цене немногим более 17 тыс. руб.

Переплачивать за телевизоры больше не нужно

Компания Xiaomi показала новый телевизор Smart TV A75 2022 под своей дочерней маркой Redmi. За пару дней до этого она анонсировала еще четыре смарт-ТВ из других серий, но если их премьера состоялась в Индии, то показ Smart TV A75 2022 прошел в КНР, на родине Xiaomi.

Это значительно повышает вероятность успеха при заказе Smart TV A75 2022 из-за границы, так как с Китаем эта самая граница не закрыта, и китайские магазины по-прежнему отправляют товары почти любых габаритов в Россию.

А размеры у Redmi Smart TV A75 2022 немаленькие за счет экрана с диагональю 75 дюймов. С другой стороны, для компании это далеко не рекорд – еще в 2020 г. она показала 98-дюймовый смарт-ТВ, а двумя годами позже вышла его улучшенная версия, подросшая до 100 дюймов.

Размеры Redmi Smart TV A75 2022 позволяют сделать на его основе полноценный домашний кинотеатр

В китайской рознице Redmi Smart TV A75 2022 стоит 3400 юаней (37,3 тыс руб. по курсу ЦБ на 29 апреля 2022 г.). Это более чем в два раза дешевле OLED-новинки Xiaomi с экраном на 55 дюймов.

Нельзя исключать вероятность появления Smart TV A75 2022 в официальной российской рознице, хотя она пока что не велика. Xiaomi продает в России свои смарт-ТВ, но только основным брендом. Телевизоры Redmi она заводить по неустановленным причинам не торопится. В Китае продажи Smart TV A75 2022 начнутся 5 мая 2022 г.

Много экрана, мало звука

Традиционно, чтобы удержать цену того или иного устройства, производитель начинает кроить, постепенно лишая гаджет тех или иных функций, чтобы на его продаже можно было бы заработать. В данном случае Xiaomi пожертвовала звуком, но при этом уберегла от виртуального скальпеля экран.

Дисплей в Redmi Smart TV A75 2022 представлен стандартной матрицей IPS. Все ее основные функции давно известны – это вполне достойная цветопередача и очень широкие углы обзора, 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали.

IPS-панели всегда будут уступать OLED по уровню контрастности и глубине цвета

Экран телевизора при диагонали 75 дюймов занимает почти 98% площади лицевой панели. Он вписан в металлическую рамку минимальной толщины, да и сам корпус выполнен из металла. Производителем заявлен 78-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и возможность отображения 1 млрд оттенков. Ко всему этому добавляется поддержка 4К-разрешения (3840х2160 точек).

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Звуку в Smart TV A75 2022 внимание, в отличие от дисплея, уделялось сильно меньше. Это всего лишь два динамика по 10 Вт каждый, и этим все ограничилось. Технологии улучшения звука если и есть, то производитель пока не спешит упоминать их.

«Железа» немного, но оно все нужное

В Smart TV A75 2022 реализован классический набор интерфейсов современного недорогого смарт-ТВ. В нем есть Ethernet, по два HDMI и USB 2.0 и интерфейс S/PDIF. Беспроводной модуль один – это Wi-Fi 802.11ac, он же Wi-Fi 5, с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц. Наличие Bluetooth в характеристиках не отражено.

Минимальная толщина корпуса не позволила разместить разъемы на боковой панели

Что до смарт-составляющей, то это в первую очередь процессор о четырех ядрах ARM Cortex A35, а вместе с ним – 1,5 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель вмещает не более 8 ГБ данных, так что внешние носители информации придется использовать частенько. Для этого и предусмотрены USB-разъемы.

«Железо» в данном случае сопряжено с прошивкой Android TV, дополненной оболочкой MIUI TV. За счет нее Smart TV A75 2022 может использоваться в качестве контроллера устройств умного дома и камер наблюдения. Схожие возможности, к слову, имеются у российской прошивки «Салют-ТВ» от Сбербанка, дебютировавшей весной 2021 г.

Сэкономить на дюймах

За день до премьеры Smart TV A75 2022 компания Redmi показала его уменьшенную копию под названием Smart TV A58 2022, где 58 – это количество дюймов в диагонали экрана. Это одно из трех его основных отличий.

Redmi Smart TV A58 2022

Второе, чем отличается Smart TV A58 2022 от более крупного телевизора, это занимаемая экраном площадь лицевой панели, которая здесь уменьшена до 95,4%. Уменьшению подверглась и цена – в Китае она составляет 1600 юаней или 17,5 тыс. руб. Все остальные спецификации, в том числе объемы памяти и количество интерфейсов, у этих моделей одинаковы.