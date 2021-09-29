1 октября сотни миллионов iPhone, Android и ПК на Windows останутся без интернета. Как решить проблему

В конце сентября 2021 г. истекает срок действия корневого сертификата IdenTrust DST Root CA X3. Это сломает работу интернета на сотнях устройств по всему миру, которые давно не получали обновления прошивки. Одних только Android-гаджетов среди них более 213 млн. Решить проблему можно или установкой свежего ПО, или покупкой современного устройства.

Интернет – только для новых устройств

30 сентября 2021 г. миллионы пользователей по всему земному шару больше не смогут пользоваться многими интернет-сайтами. Проблема кроется в корневом сертификате IdenTrust DST Root CA X3 некоммерческого удостоверяющего центра Let's Encrypt, основанного в конце 2015 г. Он предоставляет на безвозмездной основе криптографические сертификаты для TLS-шифрования. Протокол TLS обеспечивает защищенную (зашифрованную) передачу данных между узлами сети. Если сертификат TLS на устройстве просрочен, то соединиться с другим узлом сети оно не сможет.

Сертификат IdenTrust DST Root CA X3 устареет 30 сентября 2021 г. в 17:01 по Москве, то есть приблизительно через сутки с момента публикации данного сертификата. Факт наличия проблемы осветил на своем сайте специалист по информационной безопасности Скотт Хелме (Scott Helme).

Сертификат IdenTrust DST Root CA X3 используется на миллионах устройств по всему миру. Это и Android-смартфоны, и техника Apple, и даже игровые приставки, не говоря о компьютерах под управлением Windows.

Смысла в использовании морально устаревших гаджетов становится все меньше

IdenTrust DST Root CA X3 применялся для кросс-подписи корневого сертификата удостоверяющего центра ISRG Root X1, тоже принадлежащего Let's Encrypt. Именно перекрестная подпись позволила использовать сертификат Let's Encrypt на широком спектре устройств, что в итоге и привело к проблеме, связанной с его устареванием. По истечении срока его действия пользователи не смогут воспользоваться сайтами и веб-сервисами, которые используют его.

Кто в зоне риска

Трудности в пользовании интернетом в конце сентября 2021 г. возникнут в первую очередь у владельцев устаревших устройств, в настоящее время переставших получать обновления. В сегменте компьютеров Apple это все ПК и ноутбуки с операционной системой macOS до версии 10.12.1 включительно. Также из-за сертификата Let's Encrypt посещать различные сайты не смогут те, кто по-прежнему работает в древних версиях Windows (до Windows XP с пакетом обновлений Service Pack 3).

Что касается мобильных устройств, то проблема затронет все смартфоны и планшеты Apple с iOS 10 и старше. Чтобы все работало на Android-смартфонах, ОС должна быть обновлена минимум до версии 7.1.1

Также Скотт Хелме указывает, что значительной доли веб-сайтов и сервисов лишатся и геймеры, играющие на приставках Sony PlayStation 3 и 4 со старыми версиями прошивок. Портативная консоль Nintendo 3DS тоже останется без них, как и все компьютеры и ноутбуки на базе Ubuntu до версии 16.04 и Debian до версии 8.

Но даже на устройствах с современными прошивками и ОС интернет тоже может поломаться. Это произойдет, если пользователь серфит по Сети через браузер Firefox ниже версии 50. Это совсем древняя версия обозревателя – 23 сентября 2021 г. он обновился до 92.0.1.

Для примера, на май 2021 г. во всем мире было более 3 млрд активированных Android-устройств (статистика The Verge). Спустя еще три месяца, в августе 2021 г. из 3,68% из них работало на Android 7.0, еще 4,03% - на Android 6.0 (данные StatCounter). Даже если не учитывать еще более ранние версии ОС, то из-за устаревшего сертификата Let's Encrypt проблемы с доступом к сайтам возникнут у владельцев более чем 213,3 млн устройств.

Способы решения

Let's Encrypt осведомлена о сложившейся ситуации. На данный момент она смогла решить проблему только для устройств на базе Android версий от 2.3.6 до 7.1. Однако решение носит временный характер – она получила кросс-подпись для нового промежуточного сертификата, действие которого прекратится в 2024 г. На все остальные устройства из перечисленных оно не распространяется.

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Также можно попытаться обновить прошивку устройства или установить более свежую ОС, если такая возможность присутствует. К примеру, для многих старых Android-смартфонов существуют кастомные прошивки на базе современных версий ОС.

Самый очевидный способ не лишиться интернета – это отказаться от использования устаревшего гаджета и заменить его актуальной моделью. четвертый способ подсказали специалисты портала Android Police. Они советуют использовать современную версию браузера Firefox, поскольку у него есть собственное хранилище актуальных корневых сертификатов.

Однако этот способ подойдет далеко не всем. Например, актуальная на 29 сентября 2021 г. версия Firefox для смартфонов поддерживала ОС Android не ниже версии 5.0 Nougat.

Время на подготовку было

Впервые о последствиях использования устройств с устаревшим корневым сертификатом Let’s Encrypt стало известно почти год назад, в середине ноября 2020 г. Однако на тот момент проблема касалась только Android-устройств с прошивкой версии 7.1 и старше.

По данным Android Police, действие сертификата должно было прекратиться 1 сентября 2021 г.