Миллионы Android-смартфонов перестанут видеть половину интернета. Решения проблемы нет

На смартфонах с Android 7.1 и более старых версиях ОС перестанут открываться миллионы сайтов из-за изменения в политике предоставления сертификатов безопасности центром Let's Encrypt. Такие устройства сейчас занимают треть рынка. Ограничения вступят в силу в сентябре 2021 г., после чего единственным гарантированным способом пользоваться интернетом без ограничений будет покупка нового устройства с актуальной версией Android.

Смартфоны без доступа в Сеть

Смартфоны на базе старых версий ОС Android в 2021 не смогут обеспечить своим владельцам полноценный доступ в интернет. На них перестанут открываться миллионы существующих сайтов, и решить эту проблему пока никак нельзя.

Как пишет профильный портал Android Police, проблема напрямую связана с сертификатами безопасности и поддержкой устаревших версий Android. Проблему создал некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, появившийся в конце 2015 г. и предоставляющий на безвозмездной основе криптографические сертификаты для TLS-шифрования.

По словам представителей центра, действующая модель предоставления сертификатов уйдет в прошлое. В 2021 г. он перейдет на формирование подписей с использованием только своего корневого сертификата ISRG Root X1, без применения сертификата, перекрестно подписанного удостоверяющим центром IdenTrust. Переход начнется уже в январе 2021 г., а срок действия перекрестно подписанного сертификата истечет 1 сентября 2021 г.

В чем провинились старые версии Android

Современные браузеры уже готовы к грядущим изменениям, так как в них есть поддержка корневого сертификата Let's Encrypt, однако распознается он лишь в смартфонах на базе ОС Android 7.1.1 Nougat, вышедшей в начале декабря 2016 г., и более новых версиях. Таким образом, все без исключения версии, существовавшие до появления 7.1.1, и даже 7.1 Nougat, остаются без поддержки этого сертификата и автоматически подпадают под ограничения, связанные с этим.

Старые смартфоны не годятся для современного интернета

По данным Android Police, смартфоны на базе устаревших версий Android по-прежнему составляют существенную часть рынка – на них приходится порядка 33,8% от общей массы таких мобильников. С 1 сентября 2021 г. попытка зайти на тот или иной сайт с такого рода устройств нередко будет сопровождаться сообщением об ошибке, связанной с сертификатом Let's Encrypt.

Как решить проблему

Существует три способа избежать проблемы с ограниченным доступом в интернет, связанным с решением Let's Encrypt. Первый и самый действенный – это поменять устаревший смартфон со старой версией Android на более современный гаджет. На момент публикации материала Google обновила свою мобильную ОС до версии 11. Данный способ гарантированно избавит пользователей от вероятности столкнуться с невозможностью зайти на нужный им сайт, использующий сертификат Let's Encrypt.

Устаревшая версия Android установлена на каждом третьем используемом смартфоне

Второй вариант позволит сэкономить деньги на покупке нового устройства и остаться на старом, но при его выборе многим придется отказаться от использования привычного браузера. Чтобы продолжить полноценно работать в интернете с мобильного устройства, потребуется перейти на Firefox, у которого есть собственное хранилище корневых сертификатов. Однако этот способ подойдет далеко не всем. Актуальная на 9 ноября 2020 г. версия Firefox для смартфонов поддерживала ОС Android не ниже версии 5.0 Nougat, которая вышла еще в ноябре 2014 г.

Третий способ – это понадеяться на производителя устройства и ждать, пока тот выпустит прошивку для него со свежей версией Android. Но это сродни чуду – далеко не все вендоры готовы поддерживать свои смартфоны годами. Как правило, это относится только к крупным компаниям – например, Samsung, по информации Engadget, в августе 2020 г. перешла на трехлетний цикл выпуска обновлений ОС для своих гаджетов вместо двухлетнего. Но это пока касается только флагманских моделей – представители среднего и бюджетного сегментов такой роскошью похвастаться не могут.

Google тоже убивает старые смартфоны

Устаревшие версии ОС встречаются, как правило, на старых смартфонах, поддержка которых давно прекращена. Google тоже спешит избавиться от них путем полного прекращения их поддержка. Как сообщал CNews, еще в июле 2020 г. стало известно об инициативе ИТ-гиганта, направленной на предание забвению устройств с 512 МБ оперативной памяти.

Google собирается реализовать это путем прекращения поддержки таких устройств в своих сервисах Google Mobile Services. Изменения пока не затрагивают устройства с 1 ГБ оперативной памяти, относящихся, по меркам 2020 г., к самому базовому уровню.