Рекламная сеть VK упростит монетизацию сайтов на WordPress

Владельцы сайтов могут управлять рекламными блоками из рекламной сети VK и следить за статистикой в кабинете WordPress. С помощью бесплатного плагина можно интегрировать сервисы между собой, быстро и просто настроить нативную рекламу и начать зарабатывать на своем ресурсе.

Расширить возможности WordPress можно без навыков программирования: достаточно зарегистрироваться в рекламной сети VK и добавить уникальный идентификатор в аккаунт WordPress. Это позволяет издателям одновременно управлять контентом сайта и рекламой на собственной площадке.

По умолчанию рекламные блоки создаются для нативного показа в верхней части сайта или в контенте страницы. Формат, размер и расположение блоков можно адаптировать так, чтобы они не мешали посетителям сайта и улучшали их пользовательский опыт.

Анализировать эффективность рекламы можно по каждому блоку: необходимые метрики доступны в кабинете WordPress в разделе со статистикой.