Voximplant выпустила универсальное NLP-решение для омниканальной автоматизации клиентского сервиса

Voximplant объявила о запуске бета-версии продукта Voximplant Avatar. С помощью Voximplant Avatar разработчики могут легко интегрировать современную NLP-функциональность в повседневное общение с клиентами, настроить интеллектуальный IVR, голосовых помощников и чат-ботов и тем самым усовершенствовать различные сценарии коммуникаций – автоматизированная обработка входящих звонков, ответы на часто задаваемые вопросы, заказ товаров, бронирование такси, опросы и многое другое.

Avatar использует собственные алгоритмы обработки естественного языка, позволяющие классифицировать намерения клиентов, извлечь и обработать нужную информацию и на основании этого выстроить дальнейший сценарий общения. При этом Voximplant берет на себя поддержку и масштабирование инфраструктуры, а также процессы управления данными и остальными инструментами. Таким образом, компании смогут уделять больше внимания бизнес-логике при создании «умных ботов» и легко интегрировать их с чатом и телефонией для звонков, а не тратить время на сложную бэкенд-разработку.

Ранее Voximplant предоставляла сервис распознавания естественного языка через технологическое партнерство с Google Dialogflow. Теперь мы предлагаем собственное универсальное решение Avatar, обеспечивающее большую гибкость и более детальный контроль над возможными сценариями коммуникации.

Пользователи даже могут обучать модели на своих собственных данных, а с управлением всем процессом самостоятельно справится любой разработчик, обладающий базовыми навыками работы с JavaScript.

Пока Avatar доступен на английском и русском языках, однако в ближайшее время будет поддерживать и испанский, и португальский. Бета-версия продукта предоставляется бесплатно.