Передовой разговорный ИИ Google Cloud доступен в Voximplant

Voximplant, облачная коммуникационная платформа для создания приложений с использованием голоса, текста и видео, представила важное расширение функциональности за счет интеграции с новым продуктом Google Cloud – Dialogflow CX. Это разговорный ИИ, включенный в набор инструментов Contact Center AI и позволяющий компаниям легко создавать продвинутых виртуальных ботов за считанные минуты.

Технология позволяет компаниям реагировать на запросы клиентов в автоматическом режиме, имитируя естественное общение. Виртуальные боты, созданные с помощью Dialogflow CX, способны понимать целые предложения и выстраивать диалог в соответствии с репликами клиента. Кроме того, новейшие технологии синтеза речи обеспечивают боту звучание, практически не отличимое от живого человека.

С помощью Dialogflow CX более 30 тыс. пользователей Voximplant по всему миру, среди которых есть такие компании как Burger King и Hyundai, смогут в один клик подключать виртуальных ботов для наилучшего взаимодействия с клиентами. Также благодаря интеграции разработчики получили возможность добавлять к проектам, созданным на базе ИИ от Google, функциональность телефонии, а именно телефонные номера более чем в 60 странах, возможность взаимодействовать с пользователями голосом или с помощью клавиш в тональном режиме, а также обрабатывать входящие и исходящие звонки, в том числе из веб- и мобильных приложений.

«Компании во всем мире стараются поддержать своих клиентов и удовлетворить новые потребности, возникшие в связи с локдауном и удаленной работой, – сказал Алексей Айларов, СЕО и сооснователь Voximplant. – Благодаря партнерству Voximplant и Google Cloud бизнес может легко интегрировать в свои процессы лучший на сегодняшний день разговорный ИИ, чтобы предоставлять наиболее персонализированный клиентский опыт, одновременно повышая эффективность работы сотрудников за счет освобождения их от рутинных операций».

«Dialogflow CX дает компаниям возможность использовать ИИ для расширения функционала и улучшения работы своих контакт-центров, – отметил Энтони Пассмард, глава отдела разговорного ИИ в Google Cloud. – Цель Google Cloud – сделать ИИ для контакт-центров максимально простым и доступным благодаря интеграциям с нашими ключевыми партнерами, такими как Voximplant».

Платформа Voximplant позволяет компаниям создавать сервисы любой сложности для общения с клиентами и гибко настраивать их для обеспечения наилучшего клиентского опыта. С новой интеграцией компании смогут повысить продуктивность работы и лояльность своих пользователей благодаря следующим функциям: гибкая обработка входящих и исходящих вызовов. Клиенты могут использовать телефонные номера из более чем 60 стран и обрабатывать звонки в различных каналах, включая SIP и VoIP, веб- и мобильные приложения; бесшовная интеграция Dialogflow. Компании могут подключиться к существующей учетной записи Voximplant и выбрать телефонный номер в интерфейсе Dialogflow CX в один клик без дополнительной настройки или разработки; поддержка DTMF. Передача DTMF от телефонии к агенту Dialogflow CX для последующей обработки; Barge-in. Благодаря функции barge-in Dialogflow CX, говорящий может перебить бота в любой момент, а последний прервет воспроизведение текущей фразы и отреагирует на новую реплику; синтез речи и воспроизведение аудиофайлов. Клиенты могут использовать синтез для озвучивания текстов, генерируемых Dialogflow, или любое предварительно записанное аудио; программируемое управление телефонией. Используя VoxEngine, бессерверную среду разработки Voximplant, компании могут реализовать расширенные функции, изначально недоступные в Dialogflow CX, включая режим супервизора, исходящие кампании вызовов, конференцсвязь, возможность подключения ботов к исходящим звонкам, запись и многое другое.