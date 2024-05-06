Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских провайдеров Telecom API 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских провайдеров Telecom API 2024. Аналитики провели сравнение представленных на рынке решений по функционалу, возможностям интеграции, уровню цен и другим параметрам.

Будучи пронизанными ИТ-сервисами, мы постоянно сталкиваемся с авторизацией по мобильному телефону, коммуникациями с водителями такси, курьерами и продавцами, отслеживанию статуса покупок и роботизированным согласованием времени доставки.

Во всех подобных операциях важна конфиденциальность: звонки должны совершаться с нашего или на наш телефонный номер, но тот самый водитель такси, курьер или оператор знать его не должен. На помощь приходит телефония, реализованная на базе API. Подробности — в обзоре российских провайдеров Telecom API 2024.

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Рейтинг российских провайдеров Telecom API 2024

Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Базовые возможности сервиса. Функционал решений. Обнаружение автоинформаторов (автоответчиков, умных голосовых помощников). Проверка вызываемого номера до начала звонка. Интеграция с другими сервисами. Документация. Длительность тестового периода. Стоимость решений.

freepik.com Будучи пронизанными ИТ-сервисами, мы постоянно сталкиваемся с авторизацией по мобильному телефону, коммуникациями с водителями такси, курьерами и продавцами

По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

Лидером рейтинга со значительным отрывом признана платформа МТС Exolve от АО «МТТ». Решение предлагает максимальные среди участников рейтинга функциональные возможности, обеспечение безопасности абонентов и необходимые варианты интеграции с корпоративным ПО. Тестовый период — 30 дней, уровень цен — средний.

На втором месте — Voximplant, несколько уступающий лидеру практически по всем пунктам, но предлагающий более широкий спектр функциональных возможностей, нежели другие игроки рынка. Тестовый период — 30 дней.

Таблица 1. Топ-5 российских провайдеров Telecom API 2024 Место Название компании Название Телеком API-платформы Сумма баллов 1 МТТ МТС Exolve 585 2 Voximplant Voximplant 469 3 Телфин Телфин 444 4 MCN Telecom MCN Telecom 424 5 Связьтранзит Связьтранзит 400

Источник: Market.CNews. Полная версия

Третье место — у Телфина с незначительным отставанием по части базовых возможностей сервиса и более коротким тестовым периодом — 14 дней.

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.

Рейтинг провайдеров Telecom API 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор российских провайдеров Telecom API 2024 Функционал Безопасность Интеграция и документация Доступность 385 96 60 44 330 49 60 30 315 49 60 20 300 32 40 52 280 32 50 38 245 32 50 38

Обзор российских провайдеров Telecom API 2024

Рейтинг российских провайдеров Telecom API выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой API в теме письма.