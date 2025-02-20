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MTT Telecom API



20.02.2025 Выручка MCN Telecom по итогам 2024 года увеличилась на 11% 1
25.09.2024 «МТС Exolve» полностью обновил свою виртуальную АТС 1
16.08.2024 Как развивается телефония по API? Обзор тенденций 1
03.07.2024 «МТС Exolve» и Ozon fresh защитят номера пользователей 1
13.06.2024 Аналитика МТС: в России в 2,5 раза выросли продажи подписок для бизнеса 1
14.05.2024 «МТС Exolve» возглавила рейтинг Market.CNews Telecom API 2024 1
Market.CNews. Провайдеры Telecom API 2024 1
14.05.2024 Сферы применения Telecom API: кому будет полезна данная технология 1
14.05.2024 Telecom API: обзор сервиса, принцип работы, преимущества и недостатки 1
14.05.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских провайдеров Telecom API 2024 1
17.04.2024 «МТС Exolve» становится единой платформой и зонтичным брендом для продуктов МТТ 1
21.04.2023 МТС Exolve расскажет об омниканальных коммуникациях через API 1
13.04.2023 МТТ и «Банки.ру» реализовали решение для защиты данных пользователей 1
31.01.2023 МТС хочет стать русским Twillio. Оператор запустил облачную телеком-платформу 1
18.10.2022 МТТ защитит номера телефонов продавцов сервиса «Ozon объявления» 1
21.07.2022 МТС купила российского «убийцу» Zoom 1
20.07.2022 МТС приобрела Webinar – экосистему сервисов видеокоммуникаций для бизнеса 1
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 1
30.06.2021 МТС приобрела провайдера телеком- и ИТ-решений МТТ 1
11.02.2020 МТТ внедрил голосового помощника в свой контакт-центр 1
22.05.2018 МТТ сообщил об успешном переходе на новую бизнес-модель 1
07.09.2015 Облачная телеком-платформа Apico выходит в Европу 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

MTT Telecom API и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 14
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 13
Voximplant - Фастком 24 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 332 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 99 2
ЛайфТелеком - Телфин 217 2
8265 1
Almatel - Алмател - Алма Групп 16 1
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 18 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1801 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Ростелеком 9746 1
Питерская группа связистов 435 1
МегаФон 8944 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Salesforce.com 427 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
СИНХ - Таттелеком 203 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 122 1
МТС - МТТ Инновации 9 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 792 1
RingCentral 14 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Zingaya 12 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 82 1
МТС - МТТ Старт Телеком 83 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1356 4
ЦИАН - CIAN 137 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 856 2
Альтернатива Капитал 14 1
ПромСвязьКапитал 83 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 133 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 43 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 985 1
Ozon Fresh 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3904 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8503 12
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7065 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8613 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21280 9
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WhatsApp Business 22 1
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Blacklist - Чёрный список 623 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 76 1
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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