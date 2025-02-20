MTT Telecom API
MTT Telecom API и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
|Биккужин Рамиль 43 6
|Галактионова Инесса 75 5
|Васильев Евгений 119 2
|Рейман Леонид 1051 1
|Василеьв Евгений 1 1
|Невструев Сергей 8 1
|Амелина Наталия 1 1
|Иванов Сергей 388 1
|Альперн Александр 7 1
|Хачикян Кристина 2 1
|Сажко Василий 19 1
|Тадевосян Давид 1 1
|Алдошин Олег 27 1
|Федулов Алексей 2 1
|Грин Дмитрий 5 1
|Князева Арина 1 1
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