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«МТС Exolve» возглавила рейтинг платформ Telecom API по версии CNews

«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, в третий раз подряд стала лидером рейтинга платформ Telecom API по версии аналитиков CNews.

Платформа «МТС Exolve» – это комплексное решение для автоматизации коммуникаций бизнеса с клиентами.

Эксперты отметили широкие функциональные возможности платформы, поддержку омниканальных сценариев, внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ), качество техподдержки, доступ к данным речевой аналитики, высокий уровень безопасности и открытую API-документацию.

Telecom API – это технология, с помощью которой компании встраивают звонки, сообщения и другие коммуникационные каналы в свои ИТ-системы и управляют ими из единой точки, в том числе анализируют общение с клиентами с помощью ИИ.

Чтобы составить рейтинг, аналитики CNewsMarket сравнили решения ведущих российских поставщиков. Кроме «МТС Exolve», в нем участвовали Mango Office, Voximplant, «Билайн», «МегаФон» и другие провайдеры.

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Главными драйверами рынка Telecom API в 2026 г. остаются омниканальность, персонализация коммуникаций и автоматизация каналов общения, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, растет спрос на безопасность и комплексные решения: компании всё реже подключают отдельные услуги вроде виртуальной АТС или простого чата. Им нужны платформы, которые объединяют каналы, помогают обмениваться данными и анализировать их.

«Третий год подряд мы возглавляем рейтинг провайдеров Telecom API, и для нас очень ценно признание экспертов. Сегодня бизнес ждет от поставщиков Telecom API в первую очередь безопасности, готовых комплексных решений и встроенного ИИ, и именно в этом направлении мы развиваем нашу платформу. Выиграют те, кто объединяет коммуникации, роботов и аналитику в единый контур», – сказал генеральный директор «МТС Exolve» Рамиль Биккужин.

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