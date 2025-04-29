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Князева Арина
|29.04.2025
|Товары торговых сетей X5 Group теперь доступны на Ozon 1
|03.07.2024
|«МТС Exolve» и Ozon fresh защитят номера пользователей 1
Князева Арина и организации, системы, технологии, персоны:
|MTT Telecom API 22 1
|МТС Exolve 78 1
|Биккужин Рамиль 43 1
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