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Князева Арина



29.04.2025 Товары торговых сетей X5 Group теперь доступны на Ozon 1
03.07.2024 «МТС Exolve» и Ozon fresh защитят номера пользователей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Князева Арина и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13092 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1418 2
Ozon Fresh 26 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4932 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2412 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6936 1
MTT Telecom API 22 1
МТС Exolve 78 1
Биккужин Рамиль 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 147956 1
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Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1241 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1661 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4990 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2372 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356791, в очереди разбора - 758805.
Создано именных указателей - 173743.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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