«МТС Exolve» становится единой платформой и зонтичным брендом для продуктов МТТ

«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, объявляет о переводе всех ключевых продуктов и сервисов компании МТТ на единую технологическую платформу, которая объединит в себе функционал виртуальных АТС, роботов и решения Telecom API. Об этом CNews сообщили представители «МТС Exolve».

«МТС Exolve» становится зонтичным брендом и технологическим ядром для текущих и будущих продуктов МТТ в В2В-сегменте, что существенно упрощает и ускоряет их интеграцию как внутри компании, так и с решениями сторонних вендоров.

Благодаря такому объединению клиенты «МТС Exolve» и МТТ получат доступ к инновационной системе управления коммуникациями через «единое окно». Они смогут использовать преимущества облачной телефонии, возможность интеграции роботов и других решений с помощью программного интерфейса Telecom API. Это позволит бизнесу и разработчикам создавать целый ряд уникальных решений для взаимодействия с клиентами.

Виртуальная АТС (ВАТС) — это многофункциональный облачный инструмент коммуникаций бизнеса с клиентами. К системе можно подключать абонентов вне зависимости от того, где они находятся и какими устройствами пользуются (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон).

Роботы — это сервис автоматизации рутинных процессов, который позволяет собирать именно те сценарии, по которым сервис будет общаться с клиентами, принимать звонки, отправлять сообщения и готовить нужные отчеты и аналитику.

Telecom API — это инструмент, который предоставляет готовые решения для звонков и сообщений в разных каналах, обеспечивает «бесшовную» интеграцию в существующие ИТ-системы и эффективное управление омниканальными коммуникациями.

Платформа «МТС Exolve» призвана облегчать задачи бизнеса, позволяя освободить время сотрудников на решение типовых вопросов через автоматизацию и повышение качества обслуживания. Ее сервисы помогают компаниям взаимодействовать с клиентами через различные каналы: мессенджеры, соцсети, SMS, звонки.

Название Exolve содержит в себе значения слов «explain», пояснять, и «solve», решать, и отражает стремление компании к постоянному развитию и инновациям в сфере предоставления интеллектуальных коммуникационных решений для бизнеса. Конструктивистская форма визуальной концепции бренда подчеркивает уникальность решений самой платформы.

«Объединение продуктов МТТ на единой технологической платформе «МТС Exolve» — это важный этап в развитии компании, который позволит нам еще активнее развивать и продвигать портфель продуктов в сегменте В2В-коммуникаций, — сказал генеральный директор «МТС Exolve» Рамиль Биккужин. — Это поможет, с одной стороны, бизнесу получить доступ к полному спектру продуктов и услуг на одной платформе, что значительно повысит его эффективность, а с другой стороны — улучшит пользовательский опыт его клиентов. «МТС Exolve» — платформа коммуникационных сервисов, которую мы запустили для бизнеса и разработчиков в прошлом году, была позитивно встречена рынком. За год ее возможности задействовали в своих продуктах около 10 тысяч разработчиков, а выручка превысила три млрд руб. Мы ее постоянно развиваем, дополняем новыми сервисами — от каскадных рассылок и месседжинга до улучшения контактности на основе Big Data».