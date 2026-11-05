Платформы телеком API 2026
Платформы телеком API — это программные интерфейсы для интеграции инструментов связи с корпоративными системами: CRM, контакт-центрами, приложениями и сервисами автоматических обзвонов. С помощью API можно управлять звонками и номерами, отправлять SMS и сообщения в мессенджеры, получать записи разговоров и аналитику, автоматизировать взаимодействие с клиентами. Интеграция позволяет выстраивать коммуникации непосредственно в рабочих системах компании, не переключаясь между сторонними сервисами.
CNewsMarket обновил рейтинг российских платформ телеком API. Решения сравнивались по функциям телефонии и обмена сообщениями, инструментам управления звонками и рассылками, возможностям интеграции, полноте API и доступности документации. Также оценивались инструменты речевой аналитики и ИИ, включая транскрибирование, суммаризацию разговоров и голосовых роботов. Отдельное внимание уделялось безопасности, функциональности личного кабинета и качеству технической поддержки.
05.11.2026
CNewsMarket: Рейтинг провайдеров телеком API 2026
CNewsMarket сравнил российские телеком API-платформы по функциональным характеристикам, интеграционным возможностям, безопасности, использованию ИИ и речевой аналитике.Читать полностью
Лидеры рейтинга провайдеров телеком API 2026
|
Место
|
Название компании
|
Название API-платформы
|
Рейтинг
|
1
|
МТС Exolve (АО «МТТ»)
|
МТС Exolve
|
965
|
2
|
Манго Телеком
|
Mango Office
|
936
|
3
|
Voximplant
|
Voximplant
|
928
|
4
|
MCN Telecom
|
MCN Telecom
|
826
|
5
|
Авантелеком
|
Авантелеком
|
792
CNewsMarket опубликовал рейтинг российских платформ телеком API
CNewsMarket выпустил новый рейтинг российских платформ телеком API. Эти решения позволяют встраивать телефонию и обмен сообщениями в корпоративные системы, автоматизировать звонки и рассылки, а также анализировать общение с клиентами с помощью ИИ. Платформы объединяют коммуникационные каналы и бизнес-приложения, сокращают объем ручной работы и ускоряют обработку обращений.
Спрос на телеком API смещается от подключения отдельных функций к автоматизации сквозных бизнес-процессов. Помимо возможности интеграции с CRM и другими системами, заказчикам важны стабильность работы, безопасность передачи данных, качество документации и скорость подключения новых сценариев. Дополнительным направлением развития становятся голосовые ИИ-агенты и встроенная речевая аналитики для обработки обращений и оценки качества коммуникаций.Читать полностью
Интеграция, ИИ, аналитика: что бизнес требует от платформ телеком-API
Платформы телеком API перестают быть инструментом только для управления звонками и рассылками. Компании используют такие решения для интеграции телефонии с корпоративными системами, автоматизации клиентского обслуживания и внедрения голосовых ИИ-агентов. При этом растут требования к надежности сервисов, снижению цены контакта и унификации интерфейсов разных операторов. Какие возможности предлагают российские платформы и что определяет развитие рынка телеком API, разбирался CNewsMarket.Читать полностью