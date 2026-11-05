Лидеры рейтинга провайдеров телеком API 2026

Место
Название компании
Название API-платформы
Рейтинг
1
МТС Exolve (АО «МТТ»)
МТС Exolve
965
2
Манго Телеком
Mango Office
936
3
Voximplant
Voximplant
928
4
MCN Telecom
MCN Telecom
826
5
Авантелеком
Авантелеком
792
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CNewsMarket опубликовал рейтинг российских платформ телеком API

CNewsMarket выпустил новый рейтинг российских платформ телеком API. Эти решения позволяют встраивать телефонию и обмен сообщениями в корпоративные системы, автоматизировать звонки и рассылки, а также анализировать общение с клиентами с помощью ИИ. Платформы объединяют коммуникационные каналы и бизнес-приложения, сокращают объем ручной работы и ускоряют обработку обращений.

Спрос на телеком API смещается от подключения отдельных функций к автоматизации сквозных бизнес-процессов. Помимо возможности интеграции с CRM и другими системами, заказчикам важны стабильность работы, безопасность передачи данных, качество документации и скорость подключения новых сценариев. Дополнительным направлением развития становятся голосовые ИИ-агенты и встроенная речевая аналитики для обработки обращений и оценки качества коммуникаций.

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Интеграция, ИИ, аналитика: что бизнес требует от платформ телеком-API

Платформы телеком API перестают быть инструментом только для управления звонками и рассылками. Компании используют такие решения для интеграции телефонии с корпоративными системами, автоматизации клиентского обслуживания и внедрения голосовых ИИ-агентов. При этом растут требования к надежности сервисов, снижению цены контакта и унификации интерфейсов разных операторов. Какие возможности предлагают российские платформы и что определяет развитие рынка телеком API, разбирался CNewsMarket.

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Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

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Источник фото: Фотобанк Фотодженика