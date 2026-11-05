CNewsMarket выпустил новый рейтинг российских платформ телеком API. Эти решения позволяют встраивать телефонию и обмен сообщениями в корпоративные системы, автоматизировать звонки и рассылки, а также анализировать общение с клиентами с помощью ИИ. Платформы объединяют коммуникационные каналы и бизнес-приложения, сокращают объем ручной работы и ускоряют обработку обращений.

Спрос на телеком API смещается от подключения отдельных функций к автоматизации сквозных бизнес-процессов. Помимо возможности интеграции с CRM и другими системами, заказчикам важны стабильность работы, безопасность передачи данных, качество документации и скорость подключения новых сценариев. Дополнительным направлением развития становятся голосовые ИИ-агенты и встроенная речевая аналитики для обработки обращений и оценки качества коммуникаций.