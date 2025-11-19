МТС Exolve подтвердил лидерство на российском рынке Telecom API по версии CNews

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, вновь стал лидером рейтинга провайдеров Telecom API по версии аналитиков CNews.

МТС Exolve возглавляет российский рынок Telecom API второй год подряд – с одноименной облачной платформой для автоматизированных коммуникаций бизнеса с клиентами. Эксперты CNews отметили широкие функциональные возможности платформы, оптимизацию под омниканальные коммуникационные стратегии бизнеса и использование технологий искусственного интеллекта. Среди преимуществ также выделены высокий уровень техподдержки, безопасность, широкий набор средств разработки (SDK) и развернутая API-документация, размещенная в открытом доступе.

Telecom API — это инструменты, которые позволяют компаниям интегрировать голосовые и текстовые коммуникации в свои ИТ-системы, обеспечивая единое управление всеми каналами связи, будь то звонки, SMS, мессенджеры, email, соцсети и т.д.

Для составления рейтинга аналитики ИТ-маркетплейса CNews изучили решения ведущих российских поставщиков. В ходе сравнения оценивалась как базовая функциональность, так и продвинутые возможности на основе ИИ-инструментов.

По данным экспертов, рынок Telecom API в России на протяжении последних лет сохраняет динамику двузначного роста, и составляет 23–25% в год. В ближайшие годы основным драйвером роста станет внедрение технологий искусственного интеллекта и автоматизации коммуникаций, что позволит компаниям создавать более персонализированный и эффективный клиентский сервис.

«МТС Exolve второй год подряд подтверждает лидерство на российском рынке Telecom API. Этот результат отражает высокий уровень доверия клиентов и эффективность наших решений, которые помогают компаниям выстраивать цифровые коммуникации нового поколения, – сказал генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин. – Мы непрерывно развиваем нашу платформу, добавляя новые сервисы - от рассылок и месседжинга до инструментов анализа больших данных, которые делают взаимодействие бизнеса с клиентами максимально простым и технологичным».