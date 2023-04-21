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МТС Exolve расскажет об омниканальных коммуникациях через API

Команда разработчиков коммуникационной платформы МТС Exolve, созданной на базе решений компании МТТ (дочка МТС), приглашает 25 апреля всех желающих присоединиться к бесплатному вебинару, где расскажет о том, насколько важно предлагать клиентам разные каналы коммуникаций и управлять ими в компании, чем помогают API в этом и как интегрировать все это в единый механизм. На обзорный вебинар можно записаться по ссылке: https://moskva.mts.ru/business/mts-pro-biznes/online-25-04-2023

Событие пригодится тем, кто связан с разработкой и интеграцией голосовых решений, мессенджеров, разработчикам CRM-систем, а также интеграторам.

Обзор проведут Product Owner личного кабинета и куратор комьюнити-направления. Они поделятся трендами, объяснят, что такое Telecom API, какие есть плюсы у подобных продуктов. Вы сможете на примерах понять, как управлять и собирать полезную статистику по коммуникациям внутри своих продуктов, что понадобится для интеграции с API и как здесь замешана платформа MTC Exolve.

Недавно компания уже сообщила о привлечении более 3 тыс. пользователей на платформу. Уже сейчас разработчики могут строить с помощью неё собственные решения, например callback-сервис, calltracking, включать защиту номеров, интегрировать в свои продукты авторизацию по номеру, обмен голосовыми и текстовыми сообщениями. Сервис предлагает бизнесу сократить затраты, повысить гибкость, а разработчикам упростить построение архитектуры и подключение новых каналов.

Токен: Pb3XmBtzsyjeUq3TyXPZtXw1buogLVkEtcbCpuCРекламодатель: ПАО "Мобильные ТелеСистемы"ИНН/ОГРН: 7740000076/1027700149124Сайт: https://www.mtt.ru/

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