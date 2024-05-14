«МТС Exolve» возглавила рейтинг Market.CNews Telecom API 2024

«МТС Exolve», 100-процентная «дочка» МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, возглавила первый в России рейтинг провайдеров Telecom API.

Опубликован первый в России рейтинг провайдеров Telecom API. Со значительным отрывом в нем лидирует платформа «МТС Exolve».

Рынок Telecom API в России — один из самых быстрорастущих сегментов в отрасли, на протяжении последних лет он сохраняет динамику двузначного роста.

Telecom API — это инструмент, который предоставляет готовые решения для звонков и сообщений в разных каналах, обеспечивая «бесшовную» интеграцию в существующие ИТ-системы и эффективное управление омниканальными коммуникациями. API-платформы становятся единой точкой входа для взаимодействия бизнеса с конечными клиентами во всех каналах коммуникации: звонки, SMS, месседжинг.

Рейтинг рынка Telecom API 2024 подготовлен экспертами ИТ-маркетплейса Market.CNews. Для его составления аналитики Market.CNews изучили решения ведущих российских провайдеров Телеком API. Помимо «МТС Exolve», в рейтинге участвовали также Voximplant, «Телфин», MCN Telecom и другие.

Авторы отмечают, что «МТС Exolve» предлагает максимально широкие среди участников возможности сервисов API-платформ, а также обеспечение безопасности и необходимые варианты интеграции с решениями клиентов.

«Мы приветствуем выход рейтинга, его появление подтверждает тот факт, что рынок Telecom API в России развивается стремительными темпами, в соответствии с общемировыми трендами, – сказал генеральный директор «МТС Exolve» Рамиль Биккужин. – Закономерно, что наша компания лидирует среди решений других провайдеров Telecom API. – Мы непрерывно работаем над улучшением и обновлением платформы, предлагая бизнесу современные инструменты для эффективной и удобной клиентской коммуникации. – Платформа постоянно дополняется новыми сервисами — от каскадных рассылок и месседжинга до улучшения контактности на основе Big Data. Мы продолжим развивать наши продукты и сервисы, призванные сделать взаимодействие бизнеса с клиентами максимально эффективным и удобным».