МТС Exolve подключил цифровые сервисы для маркетингового агентства

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС» и разработчик цифровых коммуникационных решений для бизнеса, предоставил комплекс сервисов для performance-агентства SibTel. В рамках сотрудничества были подключены решения виртуальной АТС и Telecom API, которые обеспечивают управление клиентскими коммуникациями, автоматизацию бизнес-процессов и повышение качества обслуживания. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Проект предусматривает использование возможностей облачного виртуального сервиса, включая распределение звонков по отделам, голосовое приветствие и сценарии IVR, запись разговоров, обработку обращений через единую панель оператора, интеграцию с CRM-системой, а также функции записи звонков и инструментария для аналитики вызовов. Для обслуживания клиентов и партнеров агентство задействует более 100 городских и мобильных номеров от МТС Exolve, включая федеральные номера в коде 8800.

Решения Telecom API позволяют клиенту самостоятельно реализовать в собственных продуктах различные высокотехнологичные и высоконагруженные сервисы с помощью программных инструментов МТС Exolve.

Цифровизация

«Использование цифровых сервисов МТС Exolve помогают SibTel оптимизировать работу с клиентами и партнерами, а также расширяют возможности интеграции коммуникационных инструментов в корпоративные ИТ-системы», – сказал Костас Дубосас, директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve.

«Для нас важно обеспечивать высокий уровень клиентского сервиса и оперативное взаимодействие с партнерами. Благодаря решениям МТС Exolve мы получили инструменты, которые помогают управлять коммуникациями централизованно и гибко, ускоряя взаимодействие с клиентами и подрядчиками», – сказал директор SibTel Александр Сибир.

