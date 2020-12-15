Спецпроекты

«Детский мир» снизил нагрузку на колл-центр на 27% благодаря голосовому помощнику

Ритейл Розница

ГК «Детский мир», омниканальный оператор розничной торговли детскими товарами, объявил об автоматизации колл-центра.

Компания автоматизировала входящую линию для того, чтобы разгрузить операторов колл-центра в период ежегодной акции «Черная пятница» и в преддверии Нового года. Теперь на поступающие в колл-центр вопросы о статусе заказа отвечает голосовой помощник, самостоятельно проверяя информацию в CRM-системе.

Традиционно период с октября по январь является высоким сезоном для розничной сети «Детский мир». В 2020 г. ситуация усугубилась стремлением покупателей оставаться дома и совершать покупки онлайн, в связи с этим количество звонков с вопросом о статусе заказа многократно возросло по сравнению с предыдущими годами.

Для того, чтобы подготовиться к экстремальному количеству звонков «Детский мир» автоматизировал процесс уточнения статуса заказа с помощью коммуникационной платформы Voximplant. Набрав номер горячей линии, клиент попадает в интерактивное голосовое меню. В случае, если клиенту необходимо узнать статус своего заказа, IVR перенаправляет его на голосового помощника, который идентифицирует клиента по номеру телефона и сообщает необходимую информацию.

«Совершенствование клиентского сервиса и повышение эффективности колл-центра – одна из наших ключевых задач. Автоматизация процесса получения информации о статусе заказа при помощи искусственного интеллекта позволит нам не только повысить эффективность и скорость обработки входящих обращений, но и оптимизировать затраты», – сказала Евгения Чернышева, начальник управления заботы о клиентах ГК «Детский мир».

Голосовой помощник самостоятельно направляет запрос по API в базу данных «Детского мира» и проговаривает клиенту статус с помощью синтеза речи. Если клиент позвонил с номера, который не был указан при оформлении заказа, робот просит ввести корректный номер вручную, чтобы идентифицировать клиента. В случае оформления нескольких заказов на одного клиента система уточнит информацию о том, статус какого именно заказа интересует покупателя и в дальнейшем сообщит клиенту необходимые детали конкретного заказа. Оператор включается в разговор только при условии, если у клиента остались дополнительные вопросы.

На данный момент 27% входящих звонков по тематике «что с моим заказом» закрывается автоматически. С момента поступления звонка до сообщения клиенту статуса заказа проходит в среднем 30 секунд.

Сервис затрагивает все виды доставки и получения заказа: резерв в магазине, самовывоз из магазина, самовывоз из «ПВЗ Детмир», курьерская доставка, а также экспресс- и суперэкспресс- доставка. В настоящее время проект реализуется в тестовом формате. В ближайшее время ГК «Детский мир» планирует перевод проекта в промышленную эксплуатацию.

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