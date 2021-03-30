«Яндекс.Такси», «Еда», «Лавка» и «Манго страхование» запускают аналог «больничных» для водителей и курьеров

«Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» в партнерстве со страховой компанией «Манго» запускают пилотную программу заботы «Для своих» для прямых партнёров сервиса — самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Теперь водители и курьеры, которые сотрудничают с сервисами напрямую, смогут получить страховку от несчастных случаев и аналог «больничных». Проект направлен на повышение социальной защищенности партнеров.

Подобная возможность предоставляется самозанятым водителям и курьерам впервые в России. Страховой продукт позволит обезопасить партнеров при потере дохода, например, из-за болезни.

Страховые случаи, которые произошли во время выполнения заказа, покрываются стандартной страховкой, которую оплачивает «Яндекс». В отличие от нее, расширенная страховка будет действовать круглосуточно, даже когда партнер не находится на заказе. Яндекс инвестирует 50% от стоимости страховых полисов, поэтому на этапе пилота стоимость страховки составит 270 рублей в месяц.

В среднем на рынке страхование от несчастных случаев обходится от 10000 рублей в год и туда не входит компенсация нетрудоспособности. Учитывая социальную значимость проекта, компании в три раза снизили стоимость расширенной страховки до 270 рублей в месяц, дополнительно включили в программу «больничные» — 800 рублей в день со второго дня болезни (до 24 000 рублей в месяц), а также выплаты от несчастных случаев — до 2 000 000 рублей.

При нетрудоспособности застрахованный водитель или курьер также сможет обратиться в телемедицинский сервис «Доктор рядом» и бесплатно получить консультацию врача в чате, по видеосвязи или по телефону. Участие в программе «Для своих» добровольное, самозанятые и ИП смогут отказаться от оформления полиса в любой момент.

Программа уже доступна прямым партнерам «Яндекс.Такси», которые сотрудничают с сервисом от 120 часов в месяц. Первыми возможность подобной страховки получили партнеры в 9 городах России: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи и Самаре. Партнеры «Яндекс.Еды» (включая и партнеров, осуществляющих доставку «Яндекс.Лавки») в тех же городах присоединятся к пилоту в ближайшее время.

«Мы рады, что смогли предложить продукт, покрывающий не только «стандартные» риски (смерть, инвалидность, физические травмы и пр.), но и временную нетрудоспособность партнеров. Мы верим, подобные социально-значимые проекты повышают качество сервиса в стране, а также меняют жизнь профессионального сообщества, делая ее безопаснее и защищеннее», — комментирует пресс-служба «Манго страхование».

«Мы уверены, что медицинская помощь должна быть качественной и доступной для всех жителей нашей страны, поэтому мы рады принять участие в социально-ориентированном проекте, в рамках которого самозанятые водители и курьеры смогут больше внимания обращать на свое здоровье и получать помощь и поддержку, когда это необходимо», — комментирует пресс-служба «Доктор рядом».